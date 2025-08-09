«Κίμων»: Η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI HN έτοιμη να υψώσει την ελληνική σημαία και να ενταχθεί στον Στόλο

Στη δεξαμενή για τελευταία φορά η ελληνική φρεγάτα «Κίμων» πριν παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ύψωση της ελληνικής σημαίας και η επίσημη παραλαβή θα γίνουν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI HN, η «Κίμων», μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση πριν υψώσει την ελληνική σημαία και ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό.

Για τις επόμενες οκτώ εβδομάδες θα βρίσκεται στην dry-dock δεξαμενή, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων και τεχνικών δοκιμών, με στόχο να βγει στις αρχές Οκτωβρίου για το τελικό στάδιο των sea trials που θα επιβεβαιώσουν ότι όλα τα συστήματα του πλοίου είναι απόλυτα λειτουργικά.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ύψωση της ελληνικής σημαίας και η επίσημη παραλαβή θα γίνουν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group επισημαίνουν ότι πρόκειται για «ακραίες» δοκιμές, σχεδιασμένες ώστε να πιέσουν στο μέγιστο τις αντοχές της πλατφόρμας και των συστημάτων.

Το ραντάρ Sea Fire 500 με ικανότητα εντοπισμού εκατοντάδων στόχων ταυτόχρονα, το προηγμένο σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και επικοινωνιών, καθώς και το σόναρ κύτους και μεταβλητού βάθους, περνούν από αυστηρούς ελέγχους.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» άλλωστε λειτουργεί ως ο οδηγός για τα δύο επόμενα πλοία της κλάσης, τον «ΝΕΑΡΧΟ» και τον «ΦΟΡΜΙΩΝ», που ήδη βρίσκονται στο νερό, δεμένα στους προβλήτες του ναυπηγείου, σε διαφορετικά στάδια κατασκευής.

Όσα συμπεράσματα προκύψουν από τις δοκιμές της «ΚΙΜΩΝ» θα αξιοποιηθούν ώστε να γίνουν βελτιώσεις πριν οι άλλες δύο φρεγάτες ξεκινήσουν τις δικές τους δοκιμασίες. Έτσι, το Πολεμικό Ναυτικό κερδίζει πολύτιμο χρόνο, ενώ εξασφαλίζεται ότι οι επόμενες μονάδες θα ενσωματώσουν άμεσα όσα έχουν αποδειχθεί στην πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στη δεξαμενή, η «ΚΙΜΩΝ» θα βγει ξανά στη θάλασσα για το τελικό στάδιο των δοκιμών, μια διαδικασία που περιλαμβάνει υψηλές ταχύτητες, ελιγμούς έκτακτης ανάγκης, αξιολόγηση των συστημάτων μάχης υπό συνθήκες «μάχης» και έλεγχο της αντοχής της πλατφόρμας σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, το πλοίο θα επιστρέψει στο ναυπηγείο για τις τελευταίες ρυθμίσεις, τον εξοπλισμό με τα πλήρη οπλικά συστήματα και την προετοιμασία για το ταξίδι προς την Ελλάδα. Στο τελικό στάδιο πρόκειται να βάλει πλώρη για τη Βρέστη όπου θα παραλάβει τον οπλισμό της. Θα είναι η πρώτη νέα κύρια μονάδα που παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η ελληνική «προσαρμογή» κάνει τη διαφορά

Δεν είναι μυστικό ότι το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δεν αρκέστηκε στην «τυπική» διαμόρφωση των φρεγατών FDI. Με παρεμβάσεις που έγιναν από την αρχή του προγράμματος, το πλοίο εξοπλίστηκε με επιπλέον δυνατότητες, ενισχυμένα συστήματα αυτοπροστασίας και αυξημένη αντιαεροπορική ισχύ.

Στα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν:

Αντιπυραυλικό σύστημα RAM για άμυνα σημείου.

Συστήματα εκτόξευσης ηλεκτρονικών αντιμέτρων για παραπλάνηση κατευθυνόμενων πυραύλων.

Το σύστημα ελέγχου πυρός STIR και το ηλεκτροπτικό μακράς εμβέλειας PASEO XLR.

Ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων Aster 30 με εμβέλεια άνω των 120 χλμ.

Ενσωμάτωση πλήρους σουίτας ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Οι αλλαγές αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από το Marine Nationale. Ήδη οι Γάλλοι μελετούν να εξοπλίσουν τις δικές τους FREMM και FDI με συστήματα που επέλεξε η Ελλάδα, έχοντας αντλήσει διδάγματα από την Ερυθρά Θάλασσα και το ουκρανικό μέτωπο.

Τα «μάτια» του ΠΝ στραμμένα στα στελέχη του «ΚΙΜΩΝ»

Καμία δοκιμή δεν γίνεται χωρίς την παρουσία στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού. Στο Λοριάν βρίσκεται το μόνιμο κλιμάκιο επιθεώρησης, ενώ πάνω στο πλοίο επιβαίνουν ήδη 48 μέλη του πληρώματος. Μαθαίνουν και εκπαιδεύονται σε κάθε σύστημα του πλοίου ώστε όταν έρθει η ώρα να το παραλάβουν να είναι έτοιμοι να το επιχειρήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Οι FDI HN ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν πολλαπλές απειλές ταυτόχρονα:

Αντιμετώπιση αεροπορικών επιθέσεων κορεσμού.

Προστασία στο πλαίσιο ναυτικής συνοδείας.

Εντοπισμός και εξουδετέρωση υποβρυχίων σε μεγάλα βάθη.

Δυνατότητα πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις με κατευθυνόμενα όπλα.

Η παραλαβή της «ΚΙΜΩΝ» δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά είναι η απαρχή της πλήρους ανανέωσης του κορμού του Στόλου.

Σε συνδυασμό με τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των ΜΕΚΟ, των πυραυλακάτων και των υποβρυχίων το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά ένα δίκτυο πλοίων ικανό να επιχειρεί σε δικτυοκεντρικό περιβάλλον, ανταλλάσσοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με την Πολεμική Αεροπορία και το σύστημα αεράμυνας της χώρας.

