Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της «Melania»

«Ήταν τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania” στο πλαίσιο της παγκόσμιας κυκλοφορίας της το Σαββατοκύριακο», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στο Χ, σήμερα Τρίτη (3.2.26).

«Το εκπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά πίσω από τα παρασκήνια στη ζωή και τη δημόσια δράση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και φθάνει μέχρι την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου το 2025. Μια ταινία που πρέπει να δείτε», τόνισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά», έγραψε η Αμερικανίδα πρέσβης.

It was an honor to host the Greek premiere of “Melania” as part of the film’s worldwide launch over the weekend! The incredible documentary offers a rare behind the scenes look into the life and public service of our First Lady leading up to the 2025 presidential inauguration of… pic.twitter.com/vwAuRlCG9k — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 3, 2026

Η επίσημη προβολή του «αυτοβιογραφικού» ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, μιας και η ταινία δεν θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, πραγματοποιήθηκε με προσωπική πρωτοβουλία της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία, κάλεσε πολλούς «φίλους» της για να απολαύσουν μαζί την πρεμιέρα.

Προσερχόμενη, μάλιστα, στο Κέντρο Αθηνών, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο έλευσης του Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα, καθώς απάντησε σε ερωτήσεις πως «ελπίζω να έρθει (η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».