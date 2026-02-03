Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της «Melania»

 «Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά»
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ / NDPPhoto

 «Ήταν τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania” στο πλαίσιο της παγκόσμιας κυκλοφορίας της το Σαββατοκύριακο», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στο Χ, σήμερα Τρίτη (3.2.26).

«Το εκπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά πίσω από τα παρασκήνια στη ζωή και τη δημόσια δράση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και φθάνει μέχρι την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου το 2025. Μια ταινία που πρέπει να δείτε», τόνισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ.

 «Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά», έγραψε η Αμερικανίδα πρέσβης.

 

Η επίσημη προβολή του «αυτοβιογραφικού» ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, μιας και η ταινία δεν θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, πραγματοποιήθηκε με προσωπική πρωτοβουλία της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία, κάλεσε πολλούς «φίλους» της για να απολαύσουν μαζί την πρεμιέρα.

Προσερχόμενη, μάλιστα, στο Κέντρο Αθηνών, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο έλευσης του Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα, καθώς απάντησε σε ερωτήσεις πως «ελπίζω να έρθει (η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
138
122
108
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απεργία ταξί: Ξεκίνησε η πορεία προς το Μαξίμου – Ζητάνε συνάντηση με τον Μητσοτάκη, προειδοποιούν για κινητοποίηση διαρκείας
«Αν κατεβάσει αυτό το νομοσχέδιο, μέχρι και να ψηφιστεί τουλάχιστον, ο κλάδος θα βγει σε διαρκή απεργία», είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος
ταξι
Η Lufthansa επιβεβαίωσε ότι η 16χρονη Λόρα ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη - Είχαν προηγηθεί 5 αιτήματα της ΕΛ.ΑΣ.
Η Κωνσταντία Δημογλίδου εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση της αστυνομίας από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η ανήλικη στη Γερμανία
Η 16χρονη Λόρα
21
Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της οικογένειας
Το δικαστήριο υιοθέτησε τη σχετική εισαγγελική πρόταση για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να προστατευτεί η ανηλικότητα των νεαρών θυμάτων
Ο αστυνομικός της Βουλής
Newsit logo
Newsit logo