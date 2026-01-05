Κινηματογραφική καταδίωξη στο Κερατσίνι: Έπιασαν 15χρονο να οδηγεί κλεμμένη μηχανή – «Έκαψε» κόκκινο για να γλιτώσει

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (04.01.2026) στο Κερατσίνι, όπου αστυνομικοί ΔΙΑΣ προσπάθησαν να συλλάβουν 15χρονο που οδηγούσε μηχανή χωρίς να έχει πινακίδες.

Η καταδίωξη έγινε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όταν μηχανή ΔΙΑΣ εντόπισε τη μηχανή στην οποία επέβαιναν 2 αναβάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως τους έκαναν σήμα να σταματήσουν με αποτέλεσμα ο ανήλικος οδηγός να αναπτύξει ταχύτητα για να γλιτώσει την σύλληψη. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, «έκαψε» και κόκκινο φανάρι.

Εν τέλει η μηχανή ακινητοποιήθηκε λόγω των παρκαρισμένων οχημάτων με αποτέλεσμα ο συνεπιβάτης να πηδήξει και να το βάλει στα πόδια. Ο οδηγός ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και έκανε όπισθεν με αποτέλεσμα να προκαλέσει φθορές στην μηχανή ΔΙΑΣ.

Εν τέλει ο 15χρονος συνελήφθη.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως η μηχανή είχε κλαπεί από τις αρχές Δεκεμβρίου.