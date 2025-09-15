Κίνηση στους δρόμους: Ατελείωτο χάος σε Κηφισό και Μεσογείων λόγω τροχαίων – 30λεπτες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες ξεκίνησαν να κινούνται οι οδηγοί, το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025) στην Αθήνα καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Μεσογείων όπου σημειώθηκαν τροχαία. Μποτιλιάρισμα υπάρχει και σε Αττική Οδό και Κηφισίας.

Πέρα από αυτούς τους δρόμους, αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην Αθηνών, στην Κατεχάκη, στη Ποσειδώνος και στο κέντρο της Αθήνας. Όσον αφορά τον Κηφισό, οι οδηγοί έχουν τραβήξει «χειρόφρενο» στην κάθοδο, από το ύψος της Κηφισιάς έως το Αιγάλεω. Στην άνοδο τα προβλήματα ξεκινούν από το Αιγάλεω και φτάνουν έως τη Νέα Ιωνία.

Συνολικά 2 τροχαία παρέλυσαν τον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά. Το πρώτο έγινε μεταξύ 3 αυτοκινήτων ενώ το δεύτερο μεταξύ 2 φορτηγών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και γερανοί για να απομακρύνουν τα ακινητοποιήμενα οχήματα.

Στη Μεσογείων, άλλο τροχαίο έγινε στην άνοδο, στο ύψος του Κάτω Χαλανδρίου. Η κίνηση ξεκινά από την αρχή της και φτάνει έως την Αγία Παρασκευή. Σε καλύτερη κατάσταση αλλά με αυξημένη κίνηση είναι και η κάθοδος της Μεσογείων.

Στην Κηφισίας παρατηρείται μποτιλιάρισμα και στα 2 ρεύματα, σε όλο το μήκος τους. Τα κυριότερα προβλήματα σημειώνονται στο ύψος από την Πανόρμου έως το Ψυχικό.

Στο «κόκκινο» και η Κατεχάκη αλλά και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Όσον αφορά την Αθηνών, υπάρχει αυξημένη κίνηση στην κάθοδο, από το ύψος του Χαϊδαρίου.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

20΄-25΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ. Υμηττού 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/LbeWvtUhif — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 15, 2025

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά.

