Κίνηση στους δρόμους: Οδύσσεια η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων – 10 ώρες από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα

«Ουρές» χιλιομέτρων στην εθνική οδό σχηματίζουν τα αυτοκίνητα με τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (28.12.2025), με τους ταξιδιώτες να χρειάζονται για τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς την πρωτεύουσα περίπου 10 ώρες!

Τα μεγαλύτερα προβλήματα, εντοπίζονταν στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, όπου σχηματίστηκαν «ουρές» περίπου 10 χιλιομέτρων από αυτοκίνητα, με το μποτιλιάρισμα να αρχίζει σχεδόν από τα διόδια της Τραγάνας.

Λίγο μετά τα διόδια, τα οχήματα που επιστρέφουν στην Αθήνα υποχρεώνονταν να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνταν στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο Βοιωτίας και την εθνική οδό, για να συνεχίσουν τον γυρισμό προς το Κλεινόν Άστυ.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γινόταν σημειωτόν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε μποτιλιάρισμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να μεγαλώνει κατακόρυφα.

Στην περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο στον Μπράλο, τα οχήματα που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας. Οι αγρότες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε την Κυριακή για να «σπάσει» την κίνηση των οχημάτων.

Από το κυκλοφοριακό χάος δεν εξαιρέθηκαν και οι παράδρομοι της Βοιωτίας, με αργές ταχύτητες για τα οχήματα στην Αλίαρτο. Παράλληλα, στο «κόκκινο» ήταν η εθνική οδός και στο ύψος των Θερμοπυλών.

Καραμπόλα 7 οχημάτων στην Κορίνθου – Αθηνών

Καραμπόλα επτά οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων.

Το ατύχημα έγινε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα προς Αθήνα, χωρίς αναφορές για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές. Όπως είναι φυσικό, στο σημείο υπήρξε δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Μπλόκο στην περιμετρική της Πάτρας

Στην Πάτρα, σε εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, έχουν προχωρήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας.

Οι αγρότες είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά τον νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των Μαλγάρων

Ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα, για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι τη Δευτέρα (29.12.2025) θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη (30.12.2025) για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Μπλόκο αγροτών στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας τη Δευτέρα

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες της Εύβοιας ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, τη Δευτέρα θα κλείσουν την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από τις 6 το απόγευμα και για δύο ώρες. (σ.σ. 18:00 – 20:00).