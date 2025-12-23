Συμβαίνει τώρα:
Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Αττική Οδό - Το απόλυτο χάος σε Κηφισίας και Αθηνών
Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Αττική Οδό – Το απόλυτο χάος σε Κηφισίας και Αθηνών

Στο «κόκκινο» σχεδόν όλοι οι δρόμοι της πρωτεύουσας - Δείτε live που έχει κίνηση
Αυτοκίνητα
EUROKINISSI

Αδιανόητο χάος στους δρόμους όλης της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε κάθε μικρή γειτονιά και η κυκλοφορία των οχημάτων απαιτεί γερά νεύρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα για ακόμη μία φορά καταγράφονται σε Κηφισό και Αττική Οδό.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στα 2 ρεύματα του Κηφισού. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων, στην άνοδο, από το ύψος της Ποσειδώνος έως και τη Νέα Ιωνία. Στην κάθοδο τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνουν έως το Αιγάλεω.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Η Αθηνών θυμίζει «κόκκινο» ποτάμι. Στο ρεύμα προς Κόρινθο υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος του Χαϊδαρίου ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Ελαιώνα.

xartis

Η άνοδος της Κηφισίας είναι στην κυριολεξία απροσπέλαστη. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην κάθοδο, από το Χαλάνδρι έως το Ψυχικό.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.

Parking θυμίζει και η Μεσογείων, σε όλο το τμήμα της.

Στο «κόκκινο» είναι και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας, το λιμάνι του Πειραιά, την Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας αλλά και η Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
250
188
148
144
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αδιανόητη ταλαιπωρία σε διάφορα σημεία της Αθηνών - Λαμίας - Κλειστή η περιμετρική της Πάτρας - Ουρές χιλιομέτρων
Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς αναμένεται να συναντήσουν εκπλήξεις στους δρόμους - Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια στα Μάλγαρα και ο δρόμος δόθηκε κανονικά στην κυκλοφορία
Η ουρά Αθηνών - Λαμίας
Ανανεώθηκε πριν 3 λεπτά
141
Newsit logo
Newsit logo