Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό – Σημειωτόν σε Αττική Οδό, Κηφισίας και Πειραιά
Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό – Σημειωτόν σε Αττική Οδό, Κηφισίας και Πειραιά

Στο «κόκκινο» η κίνηση και στην Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου αλλά και τμηματικά στην Ποσειδώνος
Αυτοκίνητα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και σήμερα το πρωί (05.02.2026) με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό, σε συγκεκριμένα σημεία της Αττικής Οδού, στην Κηφισίας και στο λιμάνι του Πειραιά.

Για ακόμη ένα πρωινό και η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας θυμίζει εφιάλτη. Οι οδηγοί έχουν τραβήξει χειρόφρενο και στα 2 ρεύματα του Κηφισού με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω.

Στην Κηφισίας τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται και στα 2 ρεύματα στο ύψος του Ψυχικού. Όσον αφορά τη Μεσογείων, οι οδηγοί έχουν ακινητοποιηθεί από την Αλίμου μέχρι και την Αγία Παρασκευή.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Προβλήματα σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ΣΕΦ είναι στο κόκκινο.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά.

Στο «κόκκινο» η κίνηση και στην Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου αλλά και τμηματικά στην Ποσειδώνος.

Ελλάδα
33
