Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» η Κηφισίας από τροχαίο στην άνοδο

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό και την Ποσειδώνος
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Με υπομονή και σήμερα (20.04.2026) η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα, καθώς παρατητείται έντονη κίνηση στους δρόμους. Στον Κηφισό, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα ενώ στην Κηφισίας, τροχαίο έχει «παραλύσει» στην Κηφισίας.

Αναλυτικά, το τροχαίο έγινε στην Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισιά με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να φτάνει έως το Ψυχικό. Και στο ρεύμα προς Αθήνα ωστόσο παρατείται κίνηση στο ύψος του Χαλανδρίου αλλά και στο ύψος της Κατεχάκη. Που αλλού παρατηρείται κίνηση στους δρόμους:

Στον Κηφισό, οι οδηγοί έχουν ακινητοποιηθεί (και στα 2 ρεύματα) από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία. Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αγγίζουν τα 25 λεπτά.

Στο «κόκκινο» και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

Κίνηση παρατηρείται και στην Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου, έως τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας, στον Καρέα αλλά και σχεδόν σε όλο το μήκος της Μεσογείων.

Συγκλονίζει η μητέρα της 16χρονης που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στη Λιοσίων - «Είδα το παιδί μου να φεύγει σαν πανί στον δρόμο»
«Το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι...» λέει η μητέρα της 16χρονης
10
Νέα αποκάλυψη για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά: Ο 66χρονος είχε στείλει ξανά χρήματα στην 19χρονη
Στο κάδρο των Αρχών, βρίσκεται ο 66χρονος που επικοινώνησε τελευταίος με την Μυρτώ καθώς και ένας «Δημήτρης», που φέρεται να ήταν το όνομα που άκουσε ο 66χρονος λίγο πριν διακοπεί η συνομιλία του με την 19χρονη
8
