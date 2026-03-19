Κίνηση στους δρόμους: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός μετά από σύγκρουση οχημάτων στην άνοδο – Έντονο πρόβλημα και σε Κηφισίας

Στην κάθοδο του Κηφισού «κόκκινο» είναι το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος στην Μεταμόρφωσης, ενώ στην άνοδο με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα από το Αιγάλεω μέχρι την Λυκόβρυση
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19.03.2026) στην Λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο, ενώ έντονη είναι η κίνηση στους δρόμους σε όλη την Αθήνα.

Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα αντιμετωπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Κηφισιά λόγω ατυχήματος μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Κίνηση συναντάται επίσης στο κέντρο, στην Λεωφόρο Κηφισίας και στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Στην κάθοδο του Κηφισού «κόκκινο» είναι το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος στην Μεταμόρφωσης, ενώ στην άνοδο με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα από το Αιγάλεω μέχρι την Λυκόβρυση.

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» επικρατεί σε Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματά τους, ιδιαίτερα στην πρώτη στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στην δεύτερη στο ύψος του Νέου Ψυχικού.

Και στο κέντρο της Αθήνας αντιμετωπίζεται έντονη κίνηση, ιδιαίτερα σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Αρδηττού, Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, Λεωφόρο Κωνσταντίνου και Συγγρού. 

Το ΣτΕ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει εναλλακτικό μάθημα για όσους έχουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά
Η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει από το 2019 ότι το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να οργανώσει εναλλακτικό μάθημα για όσους λαμβάνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά
Σχολικά βιβλία
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου: «Συκοφάντης που επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί»
«Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός - επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών» αναφέρει η ανακοίνωση
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Απάτη με SMS: Νέα παραλλαγή σαρώνει την αγορά – Πώς να την αναγνωρίζετε πριν χάσετε χρήματα
Μηνύματα που μιμούνται τράπεζες και courier, παραπλανητικά links για επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ - Οδηγίες άμεσης αντίδρασης και ποια βήματα να ακολουθήσετε αν στοχοποιηθείτε
Women using smartphones check email notifications inbox have spam viruses message with warning caution, junk and trash mail, security terms cybersecurity concept
