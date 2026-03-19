Κίνηση στους δρόμους: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός μετά από σύγκρουση οχημάτων στην άνοδο – Έντονο πρόβλημα και σε Κηφισίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19.03.2026) στην Λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο, ενώ έντονη είναι η κίνηση στους δρόμους σε όλη την Αθήνα.

Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα αντιμετωπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Κηφισιά λόγω ατυχήματος μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Κίνηση συναντάται επίσης στο κέντρο, στην Λεωφόρο Κηφισίας και στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Στην κάθοδο του Κηφισού «κόκκινο» είναι το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος στην Μεταμόρφωσης, ενώ στην άνοδο με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα από το Αιγάλεω μέχρι την Λυκόβρυση.

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» επικρατεί σε Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματά τους, ιδιαίτερα στην πρώτη στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στην δεύτερη στο ύψος του Νέου Ψυχικού.

Και στο κέντρο της Αθήνας αντιμετωπίζεται έντονη κίνηση, ιδιαίτερα σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Αρδηττού, Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, Λεωφόρο Κωνσταντίνου και Συγγρού.