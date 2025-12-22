Κίνηση στους δρόμους: Τροχαία «πάγωσαν» την άνοδο του Κηφισού – Χάος σε Αθηνών και Κηφισίας

«Πονοκέφαλο» προκαλεί και σήμερα (22.12.2025) η αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία σε Κηφισό, Κηφισίας και Αθηνών.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην άνοδο του Κηφισού, όπου σύμφωνα με τον χάρτη της Google υπάρχουν αρκετά τροχαία.

Η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Πέτρου Ράλλη μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Στην κάθοδο τα προβλήματα ξεκινούν και πάλι από το ύψος της Νέας Ιωνίας και φτάνουν μέχρι το Αιγάλεω.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Χαϊδαρίου.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν μέχρι στιγμής τα 15 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10′-15′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5′-10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 22, 2025

Σε Κηφισίας και Μεσογείων υπάρχει κίνηση και στα 2 ρεύματα.

Στο «κόκκινο» και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας.