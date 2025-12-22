Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Τροχαία «πάγωσαν» την άνοδο του Κηφισού – Χάος σε Αθηνών και Κηφισίας

Στο «κόκκινο» και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Αυτοκίνητα
EUROKINISSI

«Πονοκέφαλο» προκαλεί και σήμερα (22.12.2025) η αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία σε Κηφισό, Κηφισίας και Αθηνών.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην άνοδο του Κηφισού, όπου σύμφωνα με τον χάρτη της Google υπάρχουν αρκετά τροχαία.

Η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Πέτρου Ράλλη μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Στην κάθοδο τα προβλήματα ξεκινούν και πάλι από το ύψος της Νέας Ιωνίας και φτάνουν μέχρι το Αιγάλεω.

troxaia kifisos

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Χαϊδαρίου.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν μέχρι στιγμής τα 15 λεπτά.

Σε Κηφισίας και Μεσογείων υπάρχει κίνηση και στα 2 ρεύματα.

Στο «κόκκινο» και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
138
133
117
85
84
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Τύμπανα» πολέμου στην Ευρώπη: Πώς αντιδρούν οι Έλληνες στο ενδεχόμενο μίας σύρραξης
Με φόντο τον καταστροφικό πόλεμο στην Ουκρανία και τις προειδοποιήσεις ξένων και Ελλήνων αξιωματούχων, το ενδεχόμενο να ξεσπάσει και νέος πόλεμος στην Ευρώπη, τρομοκρατεί τους Έλληνες
Στρατιώτες
11
Κωνσταντίνος Ανεστίδης: «”Λάσπη” όσα λέγονται – Αν ήμουν παράνομος γιατί μου μπήκαν χρήματα στις 17 Δεκεμβρίου;»
Νέες δηλώσεις από τον αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων που ελέγχεται για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ - «Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψω», ανέφερε
Κώστας Ανεστίδης
34
Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο», τα βασανιστήρια των ανήλικων που πουλούσαν ναρκωτικά στα σχολεία και η «καβάτζα» στα Πατήσια
Οι αστυνομικοί ερευνούν την εμπλοκή ενός βαρυποινίτη της αλβανικής μαφίας που κρατείται στην Ελλάδα - Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες και το βίντεο ντοκουμέντο με τις τιμωρίες
Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο», τα βασανιστήρια των ανήλικων που πουλούσαν ναρκωτικά στα σχολεία και η «καβάτζα» στα Πατήσια
Οι αγρότες κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών για όλους - Ανυποχώρητοι οι αγρότες, τι θα γίνει με τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων
Με μια αιφνιδιαστική κίνηση οι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν τις σήραγγες για όλους, ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί ο αποκλεισμός να ισχύει μόνο για τα φορτηγά
Αγρότες
Ανανεώθηκε πριν 11 λεπτά
34
Newsit logo
Newsit logo