«Κλείδωσε» ο καιρός για τα Θεοφάνεια: Με λασποβροχές, αφρικανική σκόνη 8 μποφόρ θα πετάξουμε τον σταυρό

Βροχές και υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τα Θεοφάνεια, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media για τον καιρό των Θεοφανείων, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σε κεντρική και νότια χώρα τους 20 βαθμούς. Αν και οι βροχές περιοριστήκαν σημαντικά αυτό το Σαββατοκύριακο, από την αρχή της επόμενης εβδομάδας το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει.

Όπως αναφέρει, από τη Δευτέρα ξεκινά 3ήμερο βροχών με αποκορύφωμα τα Θεοφάνεια όπου θα υπάρχει και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ημέρες:

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις έως 8 μποφόρ στα πελάγη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Με λασποβροχές τα Θεοφάνια. Καλημέρα. Σε διαδικασία απόψυξης έχει μπει η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Οι βροχές το Σ/Κ θα είναι περιορισμένες στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα την Τρίτη (Θεοφάνια) και την Τετάρτη.

Μάλιστα την Τρίτη (Θεοφάνια) και την Τετάρτη οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες μέχρι την Τετάρτη 7/1 με εντάσεις στα 7-8 μποφόρ στα πελάγη. Κρύα δεν φαίνονται προς το παρόν».

Ο καιρός σήμερα 04.01.2026

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα βόρεια τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τις Σποράδες, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, τη δυτική και τη νότια Κρήτη.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 19, τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός τη Δευτέρα 05.01.2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7 και στο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο, έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη – Θεοφάνεια 06.01.2026

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα και στα βορειοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός την Τετάρτη 07.01.2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 08.01.2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικών διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.