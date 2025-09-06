Ελλάδα

Κλείνει στις 16.00 ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα»

Να σημειωθεί ότι στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Σύνταγμα συγκέντρωση από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη
Ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα του Σαββάτου (06.09.2025) στο κέντρο της Αθήνας και γι’ αυτό το λόγο θα κλείσει ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα στις 4 το απόγευμα και έτσι οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Να σημειωθεί ότι στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Σύνταγμα συγκέντρωση από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

