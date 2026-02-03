Κόκκινα δάνεια: Ο εισηγητής του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών για τον υπολογισμό των τόκων

Στη Διάσκεψη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου κρίνεται η τύχη εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια, που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.

Ο Άρειος Πάγος καλείται να αποφασίσει αν οι οφειλόμενοι τόκοι από τα κόκκινα δάνεια υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση του δανείου και όχι το σύνολο του δανείου. Η διαφορά στον υπολογισμό της οφειλής είναι τεράστια και η δικαστική απόφαση κρίνει την τύχη περίπου 350.000 οφειλετών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισηγητής της υπόθεσης, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Σωτήρης Πλαστήρας αναμένεται να ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, ζητώντας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ένα χρόνο νωρίτερα, η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί επίσης υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής. Μεταξύ άλλων, η κ. Αδειλίνη είχε σημειώσει ότι «βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και, συνακόλουθα, την εξασφάλιση και διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του».

Το θέμα έφθασε στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο μετά από προσφυγή οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, ενώ δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

Κατά τη διάσκεψη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, προεδρεύουσα δε θα είναι η σημερινή Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κ. Αναστασία Παπαδοπούλου, επειδή απείχε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά η αρχαιότερη Αντιπρόεδρος, κ. Αγάπη Τζουλιαδάκη.

Σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση είναι υπέρ των θέσεων των δανειοληπτών, δηλαδή τοκισμος στη μηνιαία δόση του δανείου, αυτό αυτομάτως σηματοδοτεί τεράστιες αλλαγές στον υπολογισμό των δανείων, καθώς τα δάνεια αυτά στην ουσία τους θα καταστούν σχεδόν άτοκα. Σε τέτοια περίπτωση, αναμένεται να «πατήσουν» και όσοι οφειλέτες έχουν λάβει αντίθετες αποφάσεις με νέες προσφυγές τους στη δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται περί φλέγοντος ζητήματος που επηρεάζει την τσέπη χιλιάδων καταναλωτών και εταιρειών που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια.