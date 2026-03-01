Κολωνός: Η έγκυος που βρέθηκε νεκρή, έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες

Σοκ προκαλεί η υπόθεση θανάτου της 31χρονης έγκυος γυναίκας στον Κολωνό, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στο σπίτι της με νέα στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η γυναίκα ήταν έγκυος λίγο πριν τον 5ο μήνα και εντοπίστηκε πεσμένη στις σκάλες της οικίας της στην οδό Καλλικρατίδου το απόγευμα του Σαββάτου 28.02.2026.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο σύζυγός της, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έγκυος έπεσε και χτύπησε, ωστόσο οι Αρχές στον Κολωνό εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο ιατροδικαστής φέρεται να άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος περίπου πέντε μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Ο 38χρονος φέρεται να έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στις συνθήκες, πριν και αφότου βρήκε νεκρή την 31χρονη στο σπίτι.

Οι σοκαριστικές μαρτυρίες

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία ανέφερε ότι λίγο πριν το περιστατικό άκουσε έντονο καυγά. Όπως είπε, άκουσε γυναικεία κραυγή και έναν άνδρα να φωνάζει «ψόφα σαν σκυλί», ενώ στη συνέχεια επικράτησε ένταση και βρισιές. Σύμφωνα με την ίδια, οι φωνές ξεκίνησαν περίπου στις 15:00 και λίγο μετά τις 15:30 επικράτησε απόλυτη σιωπή, πριν εμφανιστεί η αστυνομία.

Η μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι το ζευγάρι καβγάδιζε συχνά και ότι ο 38χρονος ήταν οξύθυμος, με περιστατικά έντασης και στο παρελθόν. Άλλη γειτόνισσα δήλωσε ότι όταν κατέβηκε στο σημείο, ο άνδρας της είπε πως η σύντροφός του «χτύπησε στο μπάνιο», ενώ σημείωσε ότι τις προηγούμενες ημέρες το ζευγάρι φαινόταν χαρούμενο για την εγκυμοσύνη.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων Αθηνών εξέταζαν τον σύντροφο της γυναίκας, ενώ ερεύνησαν εξονυχιστικά το σπίτι, συλλέγοντας στοιχεία. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η γυναίκα έφερε τραύμα στο κεφάλι και ακόμη ένα στη μέση, το οποίο εξετάζεται αν προήλθε από κλωτσιά ή πάτημα.

Ο 38χρονος, που ήταν εκείνος που κάλεσε το ΕΚΑΒ, επιμένει ότι η γυναίκα έπεσε από τις σκάλες και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ωστόσο, οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του και παραμένει βασικός ύποπτος, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.