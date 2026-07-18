Ελλάδα

Κολωνός: Μεθυσμένος 59χρονος τραυμάτισε άνδρα με φαλτσέτα και παρέσυρε μοτοσικλετιστή

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματικές βλάβες, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη
Περιπολικό
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07/2026) στον Κολωνό, με έναν 59χρονο άνδρα να τραυματίζει έναν άλλον με φαλτσέτα και να προκαλεί τροχαίο.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, τσακώθηκε με έναν άλλο άνδρα μέσα σε φούρνο στον Κολωνό και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τον τραυμάτισε ελαφρά με φαλτσέτα.

Το θύμα αποχώρησε από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και επιχείρησε να διαφύγει. Στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας παρέσυρε έναν 26χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει.

Έπειτα από άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και εκτεταμένες αναζητήσεις, ο 59χρονος εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος. Κατά τη σύλληψή του οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του έναν χαρτοκόπτη, ο οποίος κατασχέθηκε.

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