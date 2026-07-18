Καύσωνας μετατρέπει σε «καμίνι» τη χώρα τις επόμενες μέρες: Οι περιοχές που θα δουν 43άρια

Η πρώτη θερμή εισβολή στη χώρα βρίσκεται προ των πυλών με έναν καύσωνα 4 ημερών να αναμένεται τις επόμενες ώρες με τις θερμοκρασίες να χτυπούν «κόκκινο».

Μπορεί σε πολλά μέρη της Ευρώπης να έχουν κάνει ήδη αισθητή την παρουσία τους οι υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα με παρατεταμένους, φονικούς καύσωνες σε κάποιες περιπτώσεις, όμως η Ελλάδα δεν φάνηκε να έχει επηρεαστεί από αυτά τα κύματα, τουλάχιστον έως τώρα.

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Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος, από το Σάββατο 19.07.2026, ξεκινά η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με έναν καύσωνα, μέτριας έντασης.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν μέχρι την Τετάρτη με αποκορύφωμα την Δευτέρα και την Τρίτη που η ζέστη θα είναι πολύ πιο έντονη.

Εντυπωσιακή είναι η πτώση που θα έχει η θερμοκρασία από την Πέμπτη, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

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Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία αλλά και στο Αγρίνιο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου.

Κώστας Λαγουβάρδος: Καύσωνας 4-5 ημερών, ο οποίος θέλει προσοχή

Νωρίτερα σήμερα μάλιστα ο υδράργυρος ξεπέρασε για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά τους 40°C, με τον μετεωρολογικό σταθμό στην Κόνιτσα να καταγράφει τη μέγιστη τιμή των 40,4°C στον καιρό και με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο να προειδοποίει ότι: «θα ανέβει περισσότερο η θερμοκρασία, θα δούμε και 41 βαθμούς Κελσίου».

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ξεκαθάρισε ότι η έντονη ζέστη των προηγούμενων ημερών δεν αποτελούσε επισήμως καύσωνα και πως η «βαριά» ζέστη έπεται.

«Παρόλο που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τις δύο με τρεις τελευταίες μέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καύσωνας γιατί οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους τριάντα επτά βαθμούς σε λίγες περιοχές» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για το επερχόμενο κύμα καύσωνα, ο κ. Λαγουβάρδος επισήμανε ότι απαιτείται προσοχή.

«Από το Σάββατο και ειδικά την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μιλάμε δηλαδή για μία διάρκεια τεσσάρων-πέντε ημερών, η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο και θα δούμε σε αρκετές περιοχές θερμοκρασίες 39 με 41 βαθμούς. Επομένως, μιλάμε για έναν καύσωνα διάρκειας τεσσάρων με πέντε ημερών, ο οποίος θέλει προσοχή. Είναι ένας απολύτως φυσιολογικός καύσωνας για την εποχή. Και να τονίσουμε εδώ ότι για την ώρα έχουμε αποφύγει να έχουμε καύσωνα μεγάλης διάρκειας, όπως είχαμε τα τελευταία καλοκαίρια».

Δείτε τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Κυριακή

Πολλή ζέστη θα επικρατήσει αύριο (19/7/2026) στον καιρό, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, αυτός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Πτώση και βροχές από την Πέμπτη

Παρότι το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό, δεν φαίνεται ότι θα έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Τετάρτη, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει το σκηνικό του καιρού.

Από την Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά και να επιστρέψει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Παράλληλα, την Παρασκευή υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Μέχρι τότε, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις ημέρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.