Προ των πυλών πενθήμερος καύσωνας: «Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, θα δούμε και 41 βαθμούς» λέει ο Λαγουβάρδος

Ξεκίνησε να σκαρφαλώνει προς τα 40άρια από σήμερα (18/7/2027) η θερμοκρασία, με το πρώτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού να μας «χτυπάει την πόρτα» και τον καιρό να φτάνει στα κλασικά για την εποχή «ζεστά» του.

Νωρίτερα σήμερα μάλιστα ο υδράργυρος ξεπέρασε για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά τους 40°C, με τον μετεωρολογικό σταθμό στην Κόνιτσα να καταγράφει τη μέγιστη τιμή των 40,4°C στον καιρό και με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο να προειδοποίει ότι: «θα ανέβει περισσότερο η θερμοκρασία, θα δούμε και 41 βαθμούς Κελσίου».

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Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ξεκαθάρισε ότι η έντονη ζέστη των προηγούμενων ημερών δεν αποτελούσε επισήμως καύσωνα και πως η «βαριά» ζέστη έπεται.

«Παρόλο που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τις δύο με τρεις τελευταίες μέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καύσωνας γιατί οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους τριάντα επτά βαθμούς σε λίγες περιοχές» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για το επερχόμενο κύμα καύσωνα, ο κ. Λαγουβάρδος επισήμανε ότι απαιτείται προσοχή.

«Από το Σάββατο και ειδικά την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μιλάμε δηλαδή για μία διάρκεια τεσσάρων-πέντε ημερών, η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο και θα δούμε σε αρκετές περιοχές θερμοκρασίες 39 με 41 βαθμούς. Επομένως, μιλάμε για έναν καύσωνα διάρκειας τεσσάρων με πέντε ημερών, ο οποίος θέλει προσοχή. Είναι ένας απολύτως φυσιολογικός καύσωνας για την εποχή. Και να τονίσουμε εδώ ότι για την ώρα έχουμε αποφύγει να έχουμε καύσωνα μεγάλης διάρκειας, όπως είχαμε τα τελευταία καλοκαίρια».

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Οι περιοχές στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η θερμοκρασία θα χτυπήσει κόκκινο στα μέσα της εβδομάδας, επηρεάζοντας τόσο την ηπειρωτική χώρα όσο και τα νησιωτικά τμήματα.

«Στην Αθήνα, για παράδειγμα, θα δούμε Τρίτη και Τετάρτη θερμοκρασίες κοντά στους 39, ίσως και τοπικά στους 40 βαθμούς» τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος, συμπληρώνοντας ότι «η Τετάρτη είναι η πιο ζεστή μέρα», ενώ εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε «Κεντρική Μακεδονία, ένα μεγάλο της Θεσσαλίας τμήμα, μεγάλα τμήματα της Πελοποννήσου αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Κρήτη».

Παράλληλα, λόγω της μεταβολής των ανέμων, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή και στο Αιγαίο: «Επειδή θα στενεύουν αρκετά και οι άνεμοι τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και στα νησιά. Όχι βέβαια τόσο υψηλές όσο στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και εκεί θα έχει αρκετή ζέστη».

Η τρίτη πιο καθυστερημένη «40άρα» από το 2011

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών /meteo.gr παρουσίασε σήμερα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τη φετινή πορεία του καλοκαιριού. Όπως αναφέρει, η καταγραφή των 40,4°C στην Κόνιτσα το Σάββατο 18/07 αποτελεί την τρίτη πιο καθυστερημένη καταγραφή θερμοκρασίας άνω των 40°C από το 2011.

Οι μόνες χρονιές που άργησε περισσότερο να εμφανιστεί το πρώτο 40άρι στο δίκτυο ήταν το 2013 (στις 30/07) και το 2015 (στις20/07). Αντίθετα, στο παρελθόν έχουν σημειωθεί 40άρια ακόμα και από τον Μάιο, όπως συνέβη το 2017 (13/05) και το 2020 (15/05).

Ο καιρός την Κυριακή 19/7

Για την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, το meteo.gr προβλέπει γενική ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα στα δυτικά και ιδιαίτερα στα Επτάνησα θα είναι τοπικά περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ενώ στο Αιγαίο αναμένεται εξασθένηση του μελτεμιού. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ανά γεωγραφικό διαμέρισμα θα κυμανθούν ως εξής:

Θεσσαλία: Από 17 έως 38-40 και ενδεχομένως τοπικά 41 βαθμούς. *Υπόλοιπα Ηπειρωτικά: Από 19 έως 36-39 και ενδεχομένως τοπικά 40 βαθμούς.

Μακεδονία & Θράκη: Από 19 έως 34-37 και τοπικά 38 βαθμούς (στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 34-35 βαθμούς).

Επτάνησα: Από 21 έως 35-37 βαθμούς.

Νησιά Αιγαίου & Κρήτη: Από 21 έως 33-35 βαθμούς, με τις μέγιστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Νότια Κρήτη να αγγίζουν τοπικά τους 37-38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική και την Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί2-3 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 29 έως 37-38 βαθμούς (ενδεχομένως τοπικά στο νομό έως 39 βαθμούς). Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη αύξηση των νεφώσεων στα ορεινά το μεσημέρι, ανέμους 2-3 μποφόρ και τον υδράργυρο από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι 3-4 (στα νότια τοπικά 5) μποφόρ και στο Ιόνιο από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Πτώση και βροχές από την Πέμπτη

Το κύμα αυτό, αν και ισχυρό, θα έχει σύντομη διάρκεια. Ο κ. Λαγουβάρδος επισημαίνει ότι «το ευχάριστο είναι ότι τουλάχιστον δεν θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια», καθώς από το δεύτερο μισό της εβδομάδας το σκηνικό αλλάζει ριζικά.

«Από την Τετάρτη και μετά, που θα είναι από ό,τι φαίνεται στα στοιχεία μας η πιο ζεστή μέρα, κυρίως την Πέμπτη και στη συνέχεια, θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς τα κανονικά και μάλιστα και την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Αυτό θα το δούμε όμως με λεπτομέρεια τις επόμενες ημέρες».

Κλείνοντας, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου συνιστά αυξημένη προσοχή κατά τις ημέρες των αιχμών, «ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους ανθρώπους και στα τμήματα του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτα στις υψηλές θερμοκρασίες».