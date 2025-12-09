Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κομισιόν: «Δεν απορρίψαμε τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας στο SAFE – Ζητήσαμε διευκρινίσεις»

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε λόγο για μια «φυσιολογική διαδικασία»
Έλληνας στρατιώτης
Έλληνας στρατιώτης / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με κατηγορηματικό τρόπο η Κομισιόν διευκρίνισε σήμερα (09.12.2025) τα «κακώς κείμενα» σχετικά με την ελληνική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων SAFE για την προμήθεια αμυντικών συστημάτων και στρατιωτικών εξοπλισμών.

Ειδικότερα, η Κομισιόν ζήτησε από την ελληνική πλευρά να καταθέσει εκ νέου το σχέδιο της για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, κάτι που μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε ως «φυσιολογική διαδικασία» στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εθνικών προγραμμάτων του μηχανισμού SAFE.

Απαντώντας σήμερα σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τιερί Ρενιέ, εξήγησε ότι «όταν η Επιτροπή έχει απορίες σχετικά με ένα εθνικό σχέδιο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, απευθύνεται στις εθνικές αρχές για να ζητήσει διευκρινίσεις, κάτι που αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία».

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ευαίσθητες» αμυντικές επενδύσεις, αλλά τόνισε ότι «κανένα εθνικό σχέδιο δεν έχει απορριφθεί».

Σε ερώτηση για το αν αναμένεται καθυστέρηση στην αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου και, κατά συνέπεια, στην πρώτη εκταμίευση του 15% των εγκεκριμένων δανείων, ο Ρενιέ απάντησε ότι «είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσουμε για καθυστερήσεις».

Όπως ανέφερε, η Κομισιόν εξετάζει κατά πόσο τα εθνικά σχέδια συμμορφώνονται με τα κριτήρια του κανονισμού, όπως:

  • τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών χωρών,
  • τις προσωρινές κατανομές της Επιτροπής και
  • τον αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα των επενδύσεων.

«Για αυτόν τον λόγο διεξάγουμε διμερείς συζητήσεις με τα κράτη μέλη. Δεν θα ποσοτικοποιήσω τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί στα σχέδια. Πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδικασία», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η Κομισιόν ενέκρινε την προσωρινή κατανομή των κονδυλίων του SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα εγκρίθηκε ποσό 787,67 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,2 δισ. ευρώ που είχε αιτηθεί στα τέλη Ιουλίου.

Την 1η Δεκεμβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει 19 εθνικά σχέδια επενδύσεων, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό, και ανακοίνωσε ότι η ανάλυση και αξιολόγησή τους θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου – ενδεχομένως και περισσότερο.

Εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν θα ζητήσει από το Συμβούλιο της ΕΕ την έγκριση κάθε εθνικού σχεδίου, ώστε να προχωρήσει η πρώτη εκταμίευση.

Ελλάδα
