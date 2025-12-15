Συμβαίνει τώρα:
Κομοτηνή: Τρόμος στο παζάρι μετά από επίθεση 5 ατόμων σε γυναίκα – Έριξαν υγρό σε έναν άντρα

Ο άνδρας που μαχαίρωσε τη γυναίκα, συνελήφθη ενώ οι υπόλοιποι αναζητώνται
Σκηνές που προκάλεσαν τρόμο εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 13.12.2025, στο παζάρι της Κομοτηνής, προκαλώντας πανικό στον κόσμο που εκείνη την ώρα ψώνιζε, όταν μία γυναίκα δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr, για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο, πέντε άνδρες φέρεται πως επιτέθηκαν σε βάρος τριών ανθρώπων, δύο γυναικών και ενός άνδρα.

Ένας από τους 5 δράστες χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, φέρεται πως επιτέθηκε σε μία από τις δύο γυναίκες, και την τραυμάτισε στο μάγουλο.

Ο άνδρας που μαχαίρωσε τη γυναίκα, συνελήφθη άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος των υπολοίπων τεσσάρων δραστών, που δεν συνελήφθησαν εκείνη τη στιγμή καθώς τράπηκαν σε φυγή, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως αναφέρει ακόμη το xronos.gr, ένας εκ των θυτών έριξε υγρό, που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη τι υγρό ήταν, στον άνδρα.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής.

