Ελλάδα

Κόνιτσα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Τραπεζίτσα – Προς δύο κατευθύνσεις κινείται το μέτωπο

Η φωτιά καίει πυκνό πευκοδάσος, ενώ οι πολλές χαράδρες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων
Η φωτιά στην Κόνιτσα
Η φωτιά στην Κόνιτσα
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Η φωτιά στην Κόνιτσα που καίει για 8η μέρα στην περιοχή της Τραπεζίτσας παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα σε σχέση αυτή της Κυριακής (06.09.2026).

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανδρέα Παπασπύρου το μέτωπο της φωτιάς στην Κόνιτσα έχει περιοριστεί, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο.

Η υποχώρηση της έντασης των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας βοήθησε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, μετά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ώρες.

Η φωτιά καίει πυκνό πευκοδάσος, ενώ οι πολλές χαράδρες και τα διάσελα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Σε αρκετά σημεία η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Το μέτωπο κινείται προς δύο κατευθύνσεις, από τη μία προς τη χαράδρα του Αώου και από την άλλη προς την πλευρά της πόλης της Κόνιτσας, δημιουργώντας μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 170 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Έχει ενεργοποιηθεί επίσης η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου, ενώ από αέρος επιχειρούν κατά διαστήματα έως και 13 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων Canadair, Air Tractor και ελικόπτερα. Από το πρωί ρίψεις κάνουν δύο ελικόπτερα.

Η χθεσινή νύχτα ήταν εφιαλτική, με τις φλόγες να φωτίζουν τις πλαγιές της Τραπεζίτσας και το μέτωπο να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο λόγω του ανάγλυφου και της πρόσβασης στις περιοχές όπου καίει.

Η πυρκαγιά έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δυσκολότερα περιστατικά της φετινής αντιπυρικής περιόδου στην Ήπειρο, καθώς καίει για όγδοη ημέρα σε εξαιρετικά δύσβατη δασική περιοχή. Το βράδυ της Κυριακής είχε σταλεί και μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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