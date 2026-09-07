«Προλαμβάνω»: Δωρεάν έλεγχος για τον καρκίνο του δέρματος, επαναφορά Dentist Pass για παιδιά το 2027, εν αναμονή για την παχυσαρκία

Στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι εξαγγελίες για τον τομέα της Υγείας επικεντρώθηκαν στην πρόληψη, στο νέο πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος, συνέχεια των παραπεμπτικών για τα προγράμματα δωρεάν εξετάσεων του «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους, αλλά και νέο Dentist Pass για τα παιδιά.

Επιμένει στην πρόληψη η κυβέρνηση, όπως προέκυψε από τις δηλώσεις και εξαγγελίες του πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ. Μία από τις βασικές εξαγγελίες ήταν η έναρξη δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος για όλο τον πληθυσμό και η επαναφορά του Dentist Pass για παιδιά το 2027.

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Η μετατόπιση του ΕΣΥ από τη θεραπεία στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση φαίνεται πώς παραμένει βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο των εξαγγελιών του, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, παρουσίασαν τις νέες δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου, επέκταση υφιστάμενων προγραμμάτων, αλλά και την επιστροφή παρεμβάσεων για παιδιά.

90η ΔΕΘ: Νέο screening για τον καρκίνο του δέρματος

Μία από τις βασικές εξαγγελίες του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στην εκδήλωση «Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ – Απολογισμός έργου», ήταν η έναρξη δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος, για όλο τον πληθυσμό.

Όπως ανέφερε ο υπουργός: «Ξεκινάμε με χρήματα του ΕΣΠΑ με όλες τις μονάδες μας από τα Κέντρα Υγείας θα κάνουμε screening όλου του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος, ένα καρκίνο που, αν τον “πιάσεις” στην αρχή, προλαμβάνεται και θεραπεύεται».

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Σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia.gr πάντως, πίσω από την εξαγγελία έχει ήδη στηθεί ο βασικός σχεδιασμός του προγράμματος. Η δράση που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, είχε ήδη κατατεθεί έως σχετική πρόταση εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια κι έλαβε πρόσφατα το τελικό «πράσινο φως».

Για την επιστημονική οργάνωση δημιουργείται κοινή ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή του Νοσοκομείου Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα και του «Ιπποκρατείου» στη Θεσσαλονίκη, που θα έχει την ευθύνη του ελέγχου στη Βόρεια Ελλάδα.

Τον συνολικό επιχειρησιακό συντονισμό αναλαμβάνει το «Ανδρέας Συγγρός».

Οι ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στην υπηρεσία των επιβαρυμένων από τον ήλιο επαγγελματίες της Περιφέρειας

Η πρόληψη του μελανώματος και άλλων δερματικών αλλοιώσεων δοκιμάζεται, ήδη, πιλοτικά σε ομάδες εργαζομένων με αυξημένη έκθεση στον ήλιο. Στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) ξεκίνησαν την Παρασκευή μηνιαίους δερματολογικούς ελέγχους και χαρτογράφηση σπίλων σε αλιείς.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη έδωσε έμφαση στην ανάγκη να φτάνει η πρόληψη στους πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας, δηλώνοντας:

«Για εμάς στο Υπουργείο Υγείας, η πρόληψη δεν είναι μια θεωρητική έννοια ή μια κουβέντα στα χαρτιά είναι πράξη, φροντίδα και παρουσία εκεί ακριβώς που υπάρχει ανάγκη. […] Δεν περιμένουμε από τον εργαζόμενο, τον ψαρά, τον άνθρωπο που παλεύει ώρες ολόκληρες κάτω από τον ήλιο να βρει τον χρόνο ή καμιά φορά και τη δυνατότητα να φτάσει στο νοσοκομείο. Πηγαίνουμε εμείς σε αυτόν», τόνισε.

Επαναφορά του Dentist Pass για παιδιά το 2027

Στο μέτωπο της παιδικής στοματικής υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ την επιστροφή του Dentist Pass από το 2027

Το πρόγραμμα θα αφορά σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών και θα καλύπτει δωρεάν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο, καθαρισμό και φθορίωση. Στόχος είναι να μειωθεί το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες και να επεκταθεί η λογική του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο πλέον προβλέπεται να συνεχιστεί έως το 2030 με εθνικούς πόρους.

Νέο κύμα παραπεμπτικών του «Προλαμβάνω» από το φθινόπωρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, οι προληπτικοί έλεγχοι έχουν ήδη αγγίξει σχεδόν 7 εκατομμύρια πολίτες. Μέσα στον Σεπτέμβριο, μάλιστα, αναμένεται νέο κύμα ειδοποιήσεων και παραπεμπτικών για:

καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου,

καρδιαγγειακά νοσήματα, με τους ελέγχους να επεκτείνονται πλέον και σε νεότερες ηλικίες,

ανάπτυξη 312 μονάδων πρόληψης νοσημάτων σε όλη τη χώρα

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στην απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, σημειώνοντας ότι μέσα σε δύο χρόνια απορροφήθηκαν 1,7 δισ. ευρώ για έργα υγείας, υπό την καθοδήγηση του υπουργού, χαρακτηρίζοντας την επίδοση «άθλο για την υγεία».

Το «κενό» της παχυσαρκίας

Μέσα στις νέες εξαγγελίες, ωστόσο, ξεχωρίζει και μια απουσία: το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, το οποίο συνδέεται με αυτό των καρδιαγγειακών νοσημάτων, όμως, δεν έγινε κάποια ξεχωριστή αναφορά από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Να θυμήσουμε πώς το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, έληξε αιφνιδίως τον περασμένο Ιούνιο και έκτοτε έχει ουσιαστικά παγώσει. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εκκρεμότητα εκατοντάδες πολίτες και ασθενείς που είχαν ήδη ενταχθεί στις σχετικές διαδικασίες και θεραπευτικές παρεμβάσεις, ενώ υπήρξε επίσημη διαβεβαίωση ότι θα συνεχιστεί από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση για εξασφάλιση εθνικών ή άλλων κοινοτικών πόρων ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

πηγή: iatropedia.gr