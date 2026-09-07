Κόνιτσα: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Τιτάνια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς Τραπεζίτσα Κόνιτσας συνεχίζεται με το πύρινο μέτωπο να καίει ανεξέλεγκτο για 8 μέρα.

Η φωτιά στην Κόνιτσα εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα (31.08.2026) και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν έχει καταστεί εφικτό να ελεγχθεί. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη μπήκαν εκ νέου και τα εναέρια μέσα.

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Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του Αώου, γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δυσκολεύονται να προσεγγίσουν.

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοίνωσε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους, με χρήση κλιματισμού σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

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Στο “Καλημέρα Ελλάδα” μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Γιώργος Μήτσος από την Πολιτική Προστασία Κόνιτσας και ανέφερε ότι… Μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση για την κατάσβεση. Η φωτιά ξεκίνησε από κεραυνό και πλέον γύρισε ο άνεμος και δεν κατευθύνεται προς την πόλη».

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 170 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν ακόμη 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, με τη συμμετοχή 117 πυροσβεστών, καθώς και εννέα ομάδες δασοκομάντος, αποτελούμενες από 53 άτομα.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 εθελοντές από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς — Ηπείρου, Διστράτου, Ρόμπολο και Πωγωνίου — καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας.