Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου

Μυστήριο καλύπτει την πτώση ενός 13χρονου κοριτσιού από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Δευτέρας (07.09.2026).

Η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά στην περιοχή της Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση της από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου. Μαζί της φέρεται να ήταν και δύο αλλοδαποί οι οποίοι και αναζητούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με πολλαπλά κατάγματα και παρακολουθείται από τους γιατρούς, ενώ για την ανάσυρση της χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η 13χρονη. Κυρίως τον λόγο που η ανήλικη βρέθηκε τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο.