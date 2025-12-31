Κωνσταντία Δημογλίδου: Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω θα επέλεγα να γίνω παιδίατρος, έγινα αστυνομικός εξαιτίας της δολοφονίας της Κικής Κούσογλου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ήταν καλεσμένη στο «Buongiorno» και μίλησε για την απόφασή της να γίνει αστυνομικός, αν και θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετική επαγγελματική επιλογή.

Η αστυνομικός μίλησε αρχικά για την θέση της στο Σώμα ως εκπρόσωπος Τύπου. «Η στολή με κάνει να αισθάνομαι περισσότερη ασφάλεια, δεν θα ήμουν εδώ άλλωστε εάν δεν ήμουν εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας. Προτιμώ τη στολή. Είμαι 3,5 χρόνια σε αυτή τη θέση. Έχει σημασία να εξυπηρετούμε τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αυτός είναι ο ρόλος μου και επίσης να ενημερώνουμε σωστά το κοινό. Και ο τηλεθεατής θέλει να ακούει και από τα «χείλη» της αστυνομίας ποια είναι η αλήθεια για κάποια υπόθεση. Ο εκπρόσωπος Τύπου, με μία λέξη του μπορεί να καταστρέψει μία υπόθεση, να κάνει κακό στους συναδέλφους του που χειρίζονται μία υπόθεση κτλ.», είπε αρχικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για την απόφασή της να γίνει αστυνομικός: «Από μικρή ήθελα να γίνω αστυνομικός. Άρχισα να το σκέφτομαι στις τάξεις του Λυκείου εκεί που λίγο πολύ όλα τα παιδιά το ψάχνουν. Είχα στο μυαλό μου και την ιατρική. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω και επέλεγα κάποιο επάγγελμα, θα επέλεγα αυτό της ιατρικής, συγκεκριμένα να γίνω παιδίατρος. Δεν υπήρχε κάποιος ένστολος στην οικογένεια. Με είχε συγκλονίσει η δολοφονία της Κικής Κούσογλου από τον σύντροφό της. Ανήκε στο οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον.

«Όποιος έχει το μυαλό του στην εξουσία, είναι σε λάθος δρόμο, δεν θα πρέπει να υπηρετεί στην αστυνομία. Είναι άλλο το νόημα της «στολής». Αρχικά μετά την αποφοίτησή μου από την Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας, τοποθετήθηκα σε αστυνομικό τμήμα, στο Κερατσίνι, και εκεί ανέλαβα την διοίκηση του ΑΤ σε ηλικίας 23 ετών.

Ο αρχαιότερος αξιωματικός μιας υπηρεσίας είναι ουσιαστικά ο προϊστάμενος της υπηρεσίας. Υπήρχε διοικητής αλλά είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό σε μία εκδήλωση και ανέλαβα εγώ. Ήμουν τυχερή και δεν ένιωσα αμφισβήτηση από συναδέλφους μου. Και ακόμα, δεν νιώθω κάτι τέτοιο, και ως γυναίκα και με βάση την ηλικία μου. Είχα πολύ καλούς συναδέλφους, ήμουν τυχερή. Υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να επέμβουμε για ενδοοικογενειακή βία ακόμη και σε παιδιά», συνέχισε η έμπειρη αστυνομικός.

Για την οικογένειά της αλλά και τον ρόλο της ως εκπροσώπου Τύπου της αστυνομίας: «Τα παιδιά μου είναι 7 και 8 ετών. Επηρεάζομαι στην ανατροφή τους, με αυτά που βλέπω καθημερινά και τα περιστατικά. Υπάρχει πάντοτε το «απρόοπτο» στην ελληνική αστυνομία. Υπάρχουν στιγμές που κάνουν παράπονα τα παιδιά αλλά σε αυτή την ηλικία γνωρίζουν την δουλειά της μαμάς και τι κάνει, και τι πρέπει να κάνει. Έχουν εξοικειωθεί με την δουλειά μου, αλλά καμία φορά κάνουν παράπονα.

Πλέον από την θέση που είμαι, αντιλαμβάνομαι πλήρως την θέση των δημοσιογράφων πόσω μάλλον όταν πρόκειται για ένα εν εξελίξει θέμα. Υπάρχει τεράστια ομάδα από πίσω μου για να υποστηρίξω τον ρόλο της εκπρόσωπου της αστυνομίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε την αλήθεια των γεγονότων. Μεταφέρουμε την πληροφορία έως το σημείο που να μην δημιουργείς πρόβλημα στην έρευνα των συναδέλφων. Δεν λες ποτέ ψέματα. Λες όλα όσα σου επιτρέπονται. Ποτέ επίσημα από την αστυνομία δεν θα μεταφερθεί κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια».

Για πρώην αστυνομικούς που βγαίνουν στην τηλεόραση και μεταφέρουν πληροφορίες η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε: «Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο πλέον εμφανίζομαι εγώ ως εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας σε τηλεοπτικές εκπομπές. Και μου το ζητούσαν και οι δημοσιογράφοι να εμφανίζομαι. Υπήρχε παραπληροφόρηση, όχι από όλα τα άτομα, από κάποια άτομα, τα οποία μετέφεραν στον κόσμο λανθασμένες πληροφορίες»