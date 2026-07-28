Κορινθία: Νέο βίντεο από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε απόσταση χιλιομέτρων

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας το newsit.gr. Από την έκρηξη και την φωτιά που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις, σκοτώθηκε 67χρονος εργαζόμενος ενώ ακόμη ένας άνδρας υπέστη εγκαύματα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που το ωστικό κύμα «σαρώνει» περιοχές κοντά στο εργοστάσιο της Κορινθίας. Όπως φαίνεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος όπου βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων, το ωστικό κύμα ρίχνει πράγματα από ράφια, με τους κατοίκους να περιγράφουν πως ήταν λες και συνέβη ένας μικρός σεισμός.

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Κάτοικοι του κέντρου της Κορίνθου αλλά και του Λουτρακίου, αναφέρουν πως επίσης άκουσαν την έκρηξη και είδαν το μανιτάρι φωτιάς να βγαίνει από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Ο ήχος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός. Οι κάτοικοι βγήκαν τρομαγμένοι έξω από τα σπίτια τους, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν το τι έχει συμβεί. Μέσα σε δευτερόλεπτα είδαν τον πυκνό καπνό και αμέσως υποπτεύτηκαν πως συνέβη κάποιο ατύχημα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.

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Σε βίντεο ντοκουμέντο που ήρθαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, φαίνεται και η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο μοιραίο εργοστάσιο. Συγκεκριμένα, διακρίνεται στο βάθος ο πυκνός καπνός να «πνίγει» τις εγκαταστάσεις ενώ εμφανίζεται και μανιτάρι φωτιάς.

Το 67χρονο θύμα φέρεται πως έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης με αποτέλεσμα να ξεσπάσει αρχικά φωτιά και στη συνέχεια έκρηξη καθώς δίπλα του βρίσκονταν τόσο παροχή αερίου όσο και μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Τα αίτια του δυστυχήματος ακόμα διερευνώνονται.

Ακόμα 4 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοστάσιο τη στιγμή του δυστυχήματος, αλλά πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα χωρίς να τραυματιστούν. Οι πυροσβέστες, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, βρήκαν την απανθρακωμένη σορό του εργαζομένου.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με ελαφρά εγκαύματα και είναι καλά στην υγεία του.

Σήμερα, ενώπιων ανακριτή αναμένεται να βρεθούν και οι 3 συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όπως επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, με σκοπό να απολογηθούν.

Οι αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις από τους εργαζομένους ώστε να διαπιστώσουν αν υπήρχαν κενά στα μέτρα ασφαλείας του εργοστασίου.