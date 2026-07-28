Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 17χρονος που κατέρρευσε μπροστά σε φίλους του

Ένα παιδί μόλις 17 χρόνων έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27.07.2026) στη Λαμία, προκαλώντας ανείπωτο πόνο σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς του.

Ο 17χρονος, τη στιγμή που βρισκόταν μαζί με τους φίλους σε πλατεία της Λαμίας, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Φίλος του έτρεξε προς το σπίτι του ζητώντας βοήθεια από συγγενείς του, οι οποίοι έσπευσαν και ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ.

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Στη συνέχεια κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να συνεχίζουν το ΚΑΡΠΑ για ακόμη 30 λεπτά.

Εν τέλει το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες για την επαναφορά του αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Όλα δείχνουν πως ο 17χρονος έπαθε ανακοπή.

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Στο σημείο όπου βρισκόταν ο άτυχος νεαρός, πήγαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να φωτιστούν τα αίτια της τραγικής κατάληξης.

Πληροφορίες από lamiareport.gr