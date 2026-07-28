Κορινθία: Στο «μικροσκόπιο» τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο μετά την φονική έκρηξη – Το βίντεο ντοκουμέντο και οι συλλήψεις

Ένας εργαζόμενος 67 χρόνων είναι το θύμα της έκρηξης και της φωτιάς που σημειώθηκε τη Δευτέρα (27.07.2026) στα Εξαμίλια Κορινθίας με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στην περιοχή.

Πέρα από τον 67χρονο εργαζόμενο, ακόμα ένας άνδρας τραυματίστηκε από την φωτιά στο εργοστάσιο, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη και συνεπώς και η φωτιά προκλήθηκαν από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που έκανε το θύμα, δίπλα σε παροχή αερίου.

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Οι αρχές εξετάζουν το ρόλο που έπαιξαν οι μεγάλες ποσότητες αλκοόλ στο σημείο καθώς στο χώρο γίνονταν παραγωγή ξυδιού. Συγκεκριμένα προσπαθούν να διαπιστώσουν αν οι εργασίες αυτές πυροδότησαν ένα εκρηκτικό μείγμα από αναθυμιάσεις μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων.

Ταυτόχρονα, εξετάζουν και τα μέτρα ασφαλείας του εργοστασίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα να κοστίσει τη ζωή στον εργαζόμενο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνεται η στιγμή της έκρηξης στο μοιραίο εργοστάσιο. Συγκεκριμένα, διακρίνεται στο βάθος η στιγμή που πυκνός καπνός «πνίγει» τις εγκαταστάσεις ενώ εμφανίζεται και μανιτάρι φωτιάς.

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Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα:

Πηγές της Πυροσβεστικής κρούουν το «καμπανάκι» για τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε επιχειρήσεις, απευθύνοντας αυστηρή σύσταση στους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όπως επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης.

Εξετάζονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI

Πυροσβέστες βρήκαν την απανθρακωμένη σορό

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας όταν ο 67χρονος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στο εργοστάσιο.

Εκείνη τη στιγμή εντός εργοστασίου βρίσκονταν και τέσσερις ακόμα εργαζόμενοι, που πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή.

Ο 67χρονος δεν τα κατάφερε να βγει από τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να βρεθεί απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες κατά την αυτοψία στο χώρο.

Από την έκρηξη και τη φωτιά ελαφρά εγκαύματα υπέστη ένας 37χρονος όπου βρισκόταν σε παρακείμενο σπίτι.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI

Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Κορίνθου μεταφέρθηκε ένας κηπουρός, ο οποίος εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο. Υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι, δίχως η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων ενώ συντρίμμια του εργοστασίου εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Υπάρχουν αναφορές πως η έκρηξη ακούστηκε μέχρι το Λουτράκι ενώ οι καπνοί έγιναν ορατοί σε διάφορες περιοχές τόσο της Κορινθίας όσο και στα σύνορα της Αττικής.

Στο σημείο, επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα.

Τα πλήρη αίτια της φωτιάς και της έκρηξης διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.