Ελλάδα

Κορινθία: Ένας 67χρονος ο νεκρός από τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια – Κομμάτια από την σκεπή έχουν εκσφενδονιστεί σε όλη την περιοχή

Στο εργοστάσιο βρίσκονταν την ώρα της έκρηξης πέντε άτομα, τα τέσσερα κατάφεραν να βγουν γρήγορα. Στο νοσοκομείο Κορίνθου νοσηλεύεται γυναίκα που βρισκόταν σε παρακείμενη οικοδομή
Ανανεώθηκε πριν 17 λεπτά
Φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο
Φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο
Κλαούντιο Σούμπασι
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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε φωτιά η οποία έκαψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Οι πυροσβέστες βρήκαν τη σορός ενός απανθρακωμένου άνδρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, γύρω στις 13:30. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκκωφαντικός κρότος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά την κατάσβεση, εντοπίστηκε και η σορός ενός ανθρώπου, τα στοιχεία του οποίου ακόμα παραμένουν άγνωστα.

Tη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις κατόρθωσαν να βγουν από αυτό ενώ ο πέμπτος δεν τα κατάφερε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για 67χρονο, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 

Κομμάτια από την σκεπή του εργοστασίου έχουν εκσφενδονιστεί στην περιοχή.

Στο νοσοκομείο της Κορίνθου, νοσηλεύεται άτομο το οποίο βρισκόταν σε παρακείμενη οικοδομή.

Η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις και το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερώς. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Στο σημείο σημειώθηκαν συνεχείς εκρήξεις οι οποίες ακούστηκαν και σε απόσταση χιλιομέτρων.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη σε δεξαμενή προπανίου όπου βρίσκεται στο εργοστάσιο.

 

Καπνός
Πυκνοί καπνοί ορατοί και από το κέντρο της Κορίνθου / Φωτογραφία από Πυρκαγιά Ενημέρωση

Στο σημείο έχουν σπεύσει και 2 ασθενοφόρα με διασώστες για την παραλαβή τραυματιών.

Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται ενώ για την φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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