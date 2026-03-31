Ελλάδα

Κόρινθος: 38χρονη δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και τη νυν του – Την χτύπησαν και της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής
Είσοδος πολυκατοικίας
Photo / korinthostv.gr

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 38χρονη γυναίκα στην Κόρινθο όταν δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και την νέα του κοπέλα το βράδυ της Κυριακής 29.03.2026.

Η άγρια επίθεση έγινε έξω από το σπίτι της 38χρονης γυναίκας στην Κόρινθο το βράδυ της Κυριακής με τον πρώην σύντροφό της και τη νέα του σχέση να της ρίχνουν σπρέι πιπεριού και νέφτι στο πρόσωπο και μετά να τη χτυπούν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 38χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της μαζί με τη νυν σύντροφό του που της είχαν στήσει καρτέρι μόλις γύριζε από τη δουλειά της και της πέταξαν νέφτι, τη χτύπησαν και της έριξαν και σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο.

korinthos

Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και οι γείτονες που την άκουσαν κάλεσαν αμέσως την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σοβαρή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
73
55
49
48
47
Newsit logo
Newsit logo