Κόρινθος: 39χρονη δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και τη νυν του – Την χτύπησαν και της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής
Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 39χρονη γυναίκα στην Κόρινθο όταν δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και την νέα του κοπέλα το βράδυ της Κυριακής 29.03.2026.

Η άγρια επίθεση έγινε έξω από το σπίτι της 39χρονης γυναίκας στην Κόρινθο το βράδυ της Κυριακής με τον πρώην σύντροφό της και τη νέα του σχέση να της ρίχνουν σπρέι πιπεριού και νέφτι στο πρόσωπο και μετά να τη χτυπούν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 39χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της μαζί με τη νυν σύντροφό του που της είχαν στήσει καρτέρι μόλις γύριζε από τη δουλειά της και της πέταξαν νέφτι, τη χτύπησαν και της έριξαν και σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο.

Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και οι γείτονες που την άκουσαν κάλεσαν αμέσως την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σοβαρή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν χθες (30.3.2026) στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης
(Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, 41χρονος ημεδαπός και 39χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για την ενδοοικογενειακή βία, βαριά σωματική βλάβη και για τα όπλα.

Ανωτέρω πράξεις έλαβαν χώρα την 29.3.2026 το βράδυ, στην Κόρινθο, σε βάρος 39χρονης αλλοδαπής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου.

