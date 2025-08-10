Κόρινθος: Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, τραυματίστηκε αστυνομικός

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (10.08.2025) στο λιμάνι της Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο οδηγός του έπεσε στην θάλασσα.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βρέθηκε στον βυθό της θάλασσα.

Περαστικοί που είδαν την τρελή πορεία του αυτοκινήτου, κάλεσαν αμέσως βοήθεια. 2 αστυνομικοί, 1 της ΔΙ.ΑΣ και 1 της ΟΠΚΕ έσπευσαν στο σημείο και βούτηξαν χωρίς δεύτερη σκέψη για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Ο οδηγός εν τέλει ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, αναφέρει το korinthostv.gr.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης.

Ο ένας από τους 2 αστυνομικούς, κατά την επιχείρηση, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Στο νοσοκομείο της Κορίνθου μεταφέρθηκε και το θύμα.

Το αυτοκίνητο αναμένεται να ανασυρθεί από τη θάλασσα με τη συνδρομή γερανοφόρου.