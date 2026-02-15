Κόρινθος: Σορός βρέθηκε να επιπλέει στο κανάλι του Ισθμού

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής (15.02.2026) στην Κόρινθο, όταν πολίτες είδαν μέσα στην θάλασσα, στον Ισθμό, να επιπλέει μία σορός.

Στον Ισθμό της Κορίνθου έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος όπως και περιπολικό σκάφος, το οποίο εντόπισε τη σορό και την ανέσυρε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής που θα δείξουν τα αίτια θανάτου του θύματος.

Πληροφορίες από korinthostv.gr