Κόρινθος: Ζευγάρι ήταν ο 17χρονος και η 18χρονη που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στα Εξαμίλια – Συγκινούν οι αναρτήσεις φίλων τους στα social media

«Καλό παράδεισο να έχετε αγγελούδια» γράφουν φίλοι των δύο νέων σε αναρτήσεις στο TikTok
Τροχαίο στην Κόρινθο
Το αυτοκίνητο που «προσγειώθηκε» στην αυλή του σπιτιού

Ζευγάρι ήταν οι δύο νέοι που βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και «προσγειώθηκε» στην αυλή σπιτιού στα Εξαμίλια της Κορίνθου το πρωί της Πέμπτης (9.1.26).

Δεκάδες είναι οι πένθιμες αναρτήσεις στα social media με τις οποίες φίλοι των δύο νέων αποχαιρετούν τον 17χρονο και τη 18χρονη που έφυγαν από τη ζωή στο τροχαίο στα Εξαμίλια της Κορίνθου.

Το newsit.gr έφερε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το μοιραίο αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, βγήκε από την πορεία του και εκτοξεύτηκε στην αυλή σπιτιού.

«Χθες (8.1.2026) το πρωί, στο 4,8ο χλμ της Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων, Ι.Χ.Ε. όχημα, που οδηγούσε 17χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαινε 18χρονη ημεδαπή, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα οικίας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των ανωτέρω. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι συγκινητικές αναρτήσεις στα social media

«Καλό παράδεισο» εύχονται στα δύο αγγελούδια που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή, φίλοι τους με αναρτήσεις τους στο TikTok.

@thanasis__451__

 

♬ πρωτότυπος ήχος – Kostas

 

@user92786947749504

 

♬ πρωτότυπος ήχος – vaggos mt

 

Τροχαίο στα Εξαμίλια Κορίνθου
Ο 17χρονος και η 18χρονη / patrisnews.com
Τροχαίο στα Εξαμίλια
O 17χρονος οδηγός του αυτοκινήτου / patrisnews.com

