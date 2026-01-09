Κόρινθος: Ζευγάρι ήταν ο 17χρονος και η 18χρονη που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στα Εξαμίλια – Συγκινούν οι αναρτήσεις φίλων τους στα social media

Ζευγάρι ήταν οι δύο νέοι που βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και «προσγειώθηκε» στην αυλή σπιτιού στα Εξαμίλια της Κορίνθου το πρωί της Πέμπτης (9.1.26).

Δεκάδες είναι οι πένθιμες αναρτήσεις στα social media με τις οποίες φίλοι των δύο νέων αποχαιρετούν τον 17χρονο και τη 18χρονη που έφυγαν από τη ζωή στο τροχαίο στα Εξαμίλια της Κορίνθου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το newsit.gr έφερε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το μοιραίο αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, βγήκε από την πορεία του και εκτοξεύτηκε στην αυλή σπιτιού.

«Χθες (8.1.2026) το πρωί, στο 4,8ο χλμ της Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων, Ι.Χ.Ε. όχημα, που οδηγούσε 17χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαινε 18χρονη ημεδαπή, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα οικίας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των ανωτέρω. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συγκινητικές αναρτήσεις στα social media

«Καλό παράδεισο» εύχονται στα δύο αγγελούδια που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή, φίλοι τους με αναρτήσεις τους στο TikTok.