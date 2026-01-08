Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το αυτοκίνητο «προσγειώνεται» στην αυλή του σπιτιού – Νεκρά δύο παιδιά

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου που προσγειώθηκε στην αυλή σπιτιού στα Εξαμίλια της Κορίνθου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο παιδιά φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 11:30 σήμερα (8/1/2026) το πρωί όταν το γκρι αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν ανήλικοι, έφυγε από την πορεία του ενώ κινούνταν στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου στην περιοχή των Εξαμιλίων στην Κόρινθο.

Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, όταν ο οδηγός του έχασε το έλεγχο, μπήκε μέσα σε ένα βενζινάδικό, πέρασε δίπλα από την αντλία και στην συνέχεια «προσγειώθηκε» στην αυλή ενός διπλανού σπιτιού.

Μέσα από το όχημα οι άνδρες της πυροσβεστικής ανέσυραν από το αυτοκίνητο, που είχε μετατραπεί σε σε άμορφη μάζα σιδερικών, νεκρά ένα αγόρι κι ένα κορίτσι.

Πλέον, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες που θέλουν το αυτοκίνητο που κατέληξε στην αυλή του σπιτιού να συμμετείχε σε κόντρα.

«Κάτοικοι του χωριού, μου είπαν ότι είδαν τρία οχήματα να κάνουν κόντρες από την πλατεία του χωριού και έρχονταν γκαζωμένοι ως εδώ. Εγώ άκουγα τις γκαζιές αλλά δεν τα είδα, αλλά αφού έγινε το τρακάρισμα είδα τα άλλα δύο να φεύγουν» λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων.

«Το όχημα χτύπησε έξω στο κράσπεδο, έφερε τούμπα, χτύπησε δίπλα στην αντλία βενζίνης και στην συνέχεια φεύγει με τον ουρανό και περνάει μέσα στου αδερφού μου την αυλή. Έσπασε όλη την μάντρα, λίγο ακόμη και θα έμπαιναν μέσα στο σπίτι, πήγαινε σίγουρα με 150 χιλιόμετρα. Ήμασταν πολύ τυχεροί και εγώ αλλά και ο αδερφός μου. Πέντε λεπτά νωρίτερα ήμουν έξω και έβαζα βενζίνη και ο αδερφός μου ήταν στην αυλή του. Τα παιδιά που ήταν στο όχημα ήταν περίπου 15 ετών, ένας αγόρι και μια κοπέλα που από ότι κατάλαβα μάλλον ήταν έγκυος. Ήρθαν κατευθείαν κάτοικοι της περιοχής, έβγαλαν τα παιδιά έξω αλλά ήταν ήδη νεκρά», αναφέρει χαρακτηριστικά.