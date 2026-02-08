Κοριτσάκι 2 ετών έβγαλαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από συντριβάνι στην Καλλιθέα

Ώρες αγωνίας το βράδυ της Κυριακής (8/2/26) στην Καλλιθέα, όπου βρέθηκε μέσα σε συντριβάνι ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε ένας αγώνας για να σωθεί το κοριτσάκι, μόλις το έβγαλαν από το συντριβάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί το μετέφεραν από την Καλλιθέα στο νοσοκομείο με ένα περιπολικό.

Οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, κάνοντας ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να το κρατήσουν στη ζωή.

Για το περιστατικό έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 25χρονος πατέρας του παιδιού από την Αλβανία.