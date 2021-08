Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, την μετάλλαξη Δέλτα, την επιστροφή της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, αλλά και τους εμβολιασμούς μίλησε το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη. «Αν δεν εμβολιαστούμε δε θα σωθούμε» τόνισε μεταξύ άλλων.

«Μετά 18 μήνες δεν πρέπει να φοβόμαστε το εμβόλιο, έχουμε εμπειρία δισεκατομμυρίων ατόμων, πλήρως εμβολιασμένων, έχουμε μελέτες στα χέρια μας… Είμαστε αιχμάλωτοι μιας νόσου, έχουμε το εμβόλιο και δεν το κάνουμε. Αν δεν εμβολιαστούμε δε θα σωθούμε, δε θα προχωρήσουμε την επόμενη φάση της ζωής μας, δε θα είμαστε ελεύθεροι» υπογράμμισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη.

Και συμπλήρωσε: «Οι ανεμβολίαστοι δεν υπάρχει περίπτωση να μη νοήσουν, δεν υπάρχει, θα νοσήσουν όλοι».

«Από αυτούς που “έφυγαν” χθες κανείς δεν ήταν εμβολιασμένος. Περιστατικά εμβολιασμένων που νόσησαν είναι ελάχιστα, δεν είναι σημαντικά» σημείωσε. «Η μετάλλαξη Δέλτα δεν αστειεύεται, είναι πολύ επιθετική, μεταδοτική στη νεολαία… Πολύς κόσμος μπήκε και στα νοσοκομεία οι ανεμβολίαστοι έφτασαν και σε ΜΕΘ» πρόσθεσε.

Πρόσθεσε επίσης ότι η επιστημονική κοινότητα πρέπει να ενημερώσει και να πείσει τους υγειονομικούς επιστημονικά να εμβολιαστούν. «Με το να κουνάμε δάκτυλα δεν πείθουμε κανέναν» παρατήρησε.

«Δεν έπρεπε να βγουν οι μάσκες» – Τι ισχύει για το Ισραήλ

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, τόνισε δε ότι «Οι μάσκες σε εξωτερικούς χώρους δεν έπρεπε να βγουν. Ήταν γεμάτα τα σοκάκια στα νησιά, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι».

Για το Ισραήλ σχολίασε ότι «63,5% έχουν εμβολιαστεί… Έχεις τείχος ασφαλείας με 63,5%; πρέπει να πας 80 plus και πέταξαν αμέσως τις μάσκες και ξεκίνησαν τα πάρτι. Εμείς δεν πάμε έτσι». Χαρακτήρισε πάντως ως θετική εξέλιξη το ισραηλινό φάρμακο για τον κορονοϊό.

Επισήμανε επίσης ότι επόμενες μεταλλάξεις θα έρθουν, ήδη στις ΗΠΑ στην Καλιφόρνια έχει έρθει κι άλλη μετάλλαξη.

«Μας προβληματίζει ο αριθμός των νεκρών»

«Για Κυριακή τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, με λίγα τεστ. Μας προβληματίζουν πάρα πολύ ο αριθμός των νεκρών, η αύξηση των διασωληνωμένων η αύξηση των νοσηλευόμενων σε απλές κλίνες COVID. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.

Όπως σημείωσε η Ματίνα Παγώνη, «εδώ και αρκετό καιρό τα νοσοκομεία ζουν δύσκολη φάση, έχουν να διαχειριστούν ασθενείς COVID και ασθενείς non COVID, και οι ΜΕΘ το ίδιο, καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαχείριση δεν είναι τόσο εύκολη είναι αρκετά δύσκολη και για τους γιατρούς και για το νοσηλευτικό προσωπικό… Χρειάζεται ενίσχυση ειδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό, είχαμε πρόβλημα και προ πανδημίας, πόσω μάλλον τώρα, διαιρούνται στα δύο τα νοσοκομεία στην ουσία με ασθενείς COVID και non COVID. Έχουμε αναμονές ακόμα και σε χειρουργεία για τους non COVID».

Σεπτέμβρη να «τρέξουμε» τους εμβολιασμούς

«Το στόχο (τείχους ανοσίας) 80 plus δεν το πετυχαίνουμε δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σεπτέμβρη πρέπει να τρέξουμε τους εμβολιασμούς. Οι ομάδες των 50, 60, 70 να πάνε να εμβολιαστούν, και οι νέοι μας» είπε η κ. Παγώνη.

Για την Παιδεία προειδοποίησε ότι «Σεπτέμβρη ανοίγουν ΑΕΙ, σχολεία, γυμνάσια, πανεπιστήμια πρέπει να υπάρξει ασφάλεια, να είναι εμβολιασμένοι καθηγητέςμ, μαθητές, φοιτητές. Εύχομαι ελπίζω και πρέπει να υπάρχουν συνεργεία και στα σχολεία και στα ΑΕΙ για να πάνε οι μαθητές και οι φοιτητές… Παλιά οι εμβολιασμοί γινόντουσαν στα σχολεία».

Εμβολιασμοί στα μικρά παιδιά

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς στα παιδιά ανέφερε ότι έχουν πανικοβληθεί στην Αμερική, η επιστημονική κοινότητα, καθώς τα παιδιά έχουν αύξηση 50% και μεταδίδουν τον ιό στους μεγαλύτερους (…) Τα ίδια τα παιδιά έχουν αύξηση νοσηρότητας 50% παρατήρησε δε, επικαλούμενη την πλέον πρόσφατη έρευνα. «Μελέτησαν και ξεκίνησαν για εμβολιασμό ακόμα και πολύ μικρών παιδιών όχι 12-17, πολύ μικρότερες ηλικίες, είναι στην τρίτη φάση» διευκρίνισε.

«Μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη»

Στις ΜΕΘ COVID, εξήγησε, έχουμε κάλυψη στην Αθήνα στο 76%, στην Κρήτη έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα 91%, πολύ λίγα κρεβάτια ΜΕΘ έχουν μείνει, χρειάζεται ενίσχυση κρεβατιών ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ειδικά στην Κρήτη που είναι μεγάλο νησί με τουρισμό.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ