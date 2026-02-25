Ελλάδα

Κως: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καρδάμαινα από την κακοκαιρία – Ανυπολόγιστες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο παραλιακό μέτωπο της Κεφάλου όπου υπήρξε καθίζηση του δρόμου και πλημμύρες
Δρόμος
Φωτογραφία από kosnews24.gr

Ανυπολόγιστες ζημιές στην Κω, από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε το νησί με θυελλώδεις ανέμους, τις προηγούμενες ημέρες. Η Καρδαμαίνα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να επισπευτούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 18 Μαΐου και με εντολή του γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου. Τα σημαντικότερα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κω εντοπίζονται στο παραλιακό μέτωπο της Κεφάλου όπου το οδόστρωμα έχει υποστεί καθίζηση και βρίσκεται σε κακή κατάσταση μετά την κακοκαιρία της 16ης Φεβρουαρίου. 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε η Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας της Κω, μετά τις σοβαρές ζημίες που προκάλεσε η κακοκαιρία της 16ης Φεβρουαρίου, με ισχυρούς ανέμους να πλήττουν την περιοχή. Η απόφαση,  που εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου ισχύει από τις 17 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει σε ισχύς έως τις 18 Μαΐου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν.

«Η Κως χρειάζεται νέες υποδομές, καθώς οι υπάρχουσες είναι παλιές και η κλιματική κρίση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κω, Σταμάτης Καμπουράκης στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου συμπληρώνοντας πως για να δημιουργηθούν νέες υποδομές απαιτούνται σημαντικά κονδύλια, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την προστασία των κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος της Κω, Θεοδόσης Νικηταράς θα μεταβεί σύντομα στην Αθήνα για να συναντηθεί με τους υπουργούς Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης – Πολιτικής Προστασίας, ώστε να τους ενημερώσει από κοντά και να συζητηθούν λύσεις για τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
52
48
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νεκρός 27χρονος από το Πακιστάν από επίθεση με μαχαίρι στη Βοιωτία - Ένας τραυματίας και μία σύλληψη
Τα δύο θύματα είχαν επισκεφθεί το σπίτι των φερόμενων δραστών όπου δέχθηκαν την επίθεση, ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα, ενώ ο 30χρονος δέχθηκε μαχαιριά στο χέρι
Close-up of a young man's hand with a knife, a big blade. Arrogance and violence among young people. Shallow depth of focus.
Ξεκίνησε η δίκη του πρώην Πρύτανη ΟΠΑ που του κρέμασαν ταμπέλα στο λαιμό – «Τρομακτική επίθεση που δε θέλω να θυμάμαι», κατέθεσε ο Δημήτρης Μπουραντώνης
«Με πιάσανε και αντιστάθηκα, έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, τρεις με είχαν ακινητοποιήσει πιάνοντάς με από τον λαιμό και ένας τέταρτος με έβγαλε φωτογραφία» κατέθεσε ο πρώην Πρύτανης
Ο πρώην Πρύτανης του ΟΠΑ, Δημήτρης Μπουραντώνης
Πώς ξεκίνησε ο άγριος καβγάς στην Αχαρνών – Τα δύο μαχαίρια που είχε ο 70χρονος στο αυτοκίνητό του
Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο του 70χρονου εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια, το ένα από αυτά που είχε συνολικό μήκος 20 εκατοστά, ενώ το δεύτερο βρέθηκε στο ντουλαπάκι του συνοδηγού
Πώς ξεκίνησε ο άγριος καβγάς στην Αχαρνών – Τα δύο μαχαίρια που είχε ο 70χρονος στο αυτοκίνητό του
10
Newsit logo
Newsit logo