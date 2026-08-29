Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Ιονία Οδό

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πρωί του Σαββάτου στην Ιονία Οδό στο ύψος της Ρίγανης Αιτωλοακαρνανίας με θύμα έναν άνδρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας 22χρονος ο οποίος καταγόταν από την Ήπειρο, κινούνταν με τη μηχανή του στην Ιονία Οδό όταν, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του.

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Από την εκτροπή ο 22χρονος υπέστη πολλαπλά και ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Τροχαίας. Ο 22χρονος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.