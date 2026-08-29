Ελλάδα

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Ιονία Οδό

Ο οδηγός μηχανής διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πρωί του Σαββάτου στην Ιονία Οδό στο ύψος της Ρίγανης Αιτωλοακαρνανίας με θύμα έναν άνδρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας 22χρονος ο οποίος καταγόταν από την Ήπειρο, κινούνταν με τη μηχανή του στην Ιονία Οδό όταν, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του.

Από την εκτροπή ο 22χρονος υπέστη πολλαπλά και ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Τροχαίας. Ο 22χρονος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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