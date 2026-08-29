Έσβησε η πυρκαγιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στον Ταύρο Αττικής

Άμεσα έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 29.08.2026 σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στον Ταύρο Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00.

Για το έργο της κατάσβεσης στον Ταύρο κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ταύρο Αττικής. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2026

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.