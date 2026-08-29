Ελλάδα

Έσβησε η πυρκαγιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στον Ταύρο Αττικής

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Ανανεώθηκε πριν 43 λεπτά
Πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο της Κρήτης, ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο της Κρήτης, ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)
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Άμεσα έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 29.08.2026 σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στον Ταύρο Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00.

Για το έργο της κατάσβεσης στον Ταύρο κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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