Κώστας Δόξας για την καταδίκη του: Αυτήν την απόφαση δεν τη σέβομαι, δυστυχώς ο άντρας δικάζεται αλλιώς

Ο Κώστας Δόξας παραχώρησε νέες δηλώσεις μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση και τόνισε πως δεν πρόκειται να σεβαστεί τη συγκεκριμένη απόφαση. Δήλωσε «κατάφωρα αδικημένος», άφησε αιχμές κατά των δικαστών που αποφάσισαν χωρίς όπως ανέφερε να αξιολογήσουν τα στοιχεία που προσκόμισε και τόνισε πως παραμένει σε σοκ.

Στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», ο Κώστας Δόξας επανέλαβε πως καταδικάστηκε άδικα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, την ώρα που αγόρευαν οι δικηγόροι του, ο δικαστής έπιανε το κεφάλι του και σκρόλαρε στο κινητό του.

«Αυτήν την απόφαση δεν τη σέβομαι. Στα δικαστήρια δεν υπάρχει ισονομία. Δυστυχώς ο άντρας δικάζεται αλλιώς. Σέβομαι απεριόριστα τις γυναίκες. Η μητέρα μου δεν με είχε χτυπήσει ποτέ και ούτε με είχε βάλει ποτέ τιμωρία. Το ίδιο κάνω κι εγώ στην κόρη μου. Της μαθαίνω ότι πρέπει να αποφεύγει τη βία, και τη σωματική και τη λεκτική. Νιώθω κατάφωρα αδικημένος» είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Δίκασε μια έδρα που δεν μας έβλεπε καν στα μάτια, δεν είδε τα στοιχεία μας. Είχαμε αδιάσειστα στοιχεία, είχαμε ιατροδικαστές, αυτόπτες μάρτυρες και δεν μας έδωσε καμία σημασία. Την ώρα που αγόρευαν οι δικηγόροι μου, ο δικαστής έπιανε το κεφάλι του και σκρόλαρε στο κινητό του», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Για την εμφάνισή του, στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 που προκάλεσε αντιδράσεις, ο Κώστας Δόξας ανέφερε: «Πήγα σε μια εκπομπή για να κάνω έκκληση για βοήθεια. Θέλω βοήθεια. Δεν θέλω ψυχολογική βοήθεια, ξέρω πολύ καλά πού βρίσκομαι. Βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ από αυτό που έχω πάθει, ακούγοντας μια τρομακτική ποινή, για κάτι που δεν έχει συμβεί. Το ότι αμύνομαι, δεν σημαίνει ότι κακοποιώ. Είναι τρομακτικό να βλέπω πόσο καλός μπαμπάς είμαι και να βλέπεις μια μάνα να χαίρεται».

Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή τριών ετών φυλάκιση με αναστολή, για την υπόθεση που είχε καταγγείλει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (28-02-2026), η Μαρία Δεληθανάση σχολίασε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τον σκοπό της συνέντευξης του πρώην συζύγου της, μετά την καταδίκη του. «Δεν μπορώ να πάρω πιο συγκεκριμένη θέση, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, απλά με θλίβει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση» είπε για την εμφάνιση του Κώστα Δόξα στο «Πρωινό».