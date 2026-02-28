Μαρία Δεληθανάση για Κώστα Δόξα: «Ήλπιζα να αλλάξουν τα πράγματα αλλά δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια πρόθεση»

Η Μαρία Δεληθανάση, πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα, ο οποίος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία, μας έδωσε την δικιά της πλευρά της ιστορίας σε σημερινή (28/2/2026) της συνέντευξη στο «Χαμογέλα και Πάλι», μία μέρα αφότου ο πρώην σύζυγός της βγήκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα.

Τη θλίψη της για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κώστας Δόξας εξέφρασε η πρώην σύζυγός του, που τον είχε καταγγείλει, Μαρία Δεληθανάση, αφού ο τραγουδιστής προσπάθησε να τα «ρίξει» όλα πάνω της αλλά και να παίξει στον αέρα βίντεο με την κόρη του, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε μπει επί επτά ώρες τιμωρία από τη μητέρα της.

Η Μαρία Δεληθανάση σχολίασε σήμερα ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τον σκοπό της συνέντευξης του πρώην συζύγου της, μετά την καταδίκη του. «Δεν μπορώ να πάρω πιο συγκεκριμένη θέση, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, απλά με θλίβει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση» είπε για την εμφάνιση του Κώστα Δόξα στο «Πρωινό».

Στη συνέχεια, η Μαρία Δεληθανάση τόνισε ότι μετά τη δικαστική απόφαση ήλπιζε σε μία αλλαγή στάσης του πρώην συζύγου της: «Ακούστηκαν σοβαρά πράγματα και θα απαντήσουμε με τον τρόπο που πρέπει και εκεί που πρέπει. Για μία σοβαρή υπόθεση που με απασχολούσε απευθύνθηκα στα δικαστήριο. Τα δικαστήρια έκριναν. Τώρα από εκεί και πέρα το υπόλοιπο, που μπορεί να γίνει εμένα με θλίβει».

«Είχα μια ελπίδα που έχει σβήσει πλέον. Ήλπιζα να αλλάξουν τα πράγματα, να προχωρήσει η ζωή ομαλά. Να αποκατασταθεί, μετά την αποκατάσταση και την ισορροπία στην οποία επήλθε το δίκαιο, να γυρίσουμε σελίδα. Δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση. Δεν μπορώ να πάρω πιο συγκεκριμένη θέση. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Απλά με θλίβει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση», πρόσθεσε εκείνη.

Για την εμπειρία αυτή είπε: «Από εκεί και πέρα, επειδή μεγαλώνω ένα παιδί, φρόντισα να κρατήσω τον εαυτό μου, να εξελιχθώ όσο περισσότερο μπορούσα. Σίγουρα με επηρέασε όλη αυτή η τριβή με τα δικαστήρια. Ανέκαθεν αγαπούσα τη νομική επιστήμη και είμαι φιλομαθής. Δηλαδή από τη στιγμή που μπήκα στο πανεπιστήμιο δεν το άφησα ποτέ, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με σπουδές και με πτυχιακά και πτυχία, δεύτερα και τρίτα και όλα αυτά. Νομίζω ότι κάπως ήταν μοιραίο. Δηλαδή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μετά από την εμπειρία αυτή, να ασχοληθώ με κάτι που πάντα με ενδιέφερε και ήταν η πρώτη μου επιλογή.

Για το πώς κατήγγειλε την ενδοοικογενειακή βία είπε: «Αρχικά κάλεσα στη γραμμή. Υπάρχει 24ωρη υποστήριξη από εκεί για μια γυναίκα στην οποία συμβαίνει στο εδώ και τώρα ένα περιστατικό. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να διασφαλίσουν αν αυτή η γυναίκα μπορεί να απομακρυνθεί από τον κακοποιητή, αν έχει παιδιά, αν υπάρχει στέγη κτλ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια κατεύθυνση. Στη συνέχεια έκλεισα ραντεβού και βρέθηκα στο κέντρο υποστήριξης που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει αντίστοιχο και στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Ήταν αρκετά σημαντική η βοήθεια του κέντρου στην πρώτη φάση. Και στη συνέχεια ζήτησα και βοήθεια πιο εξειδικευμένη και σε επίπεδο ψυχολογικής υποστήριξης και νομικής».

Τέλος η Μαρία Δεληθανάση είπε ότι αυτή είναι η τελευταία της συνέντευξη για το θέμα: «Δε θα ξαναδώσω συνεντεύξεις, τελειώνουμε σήμερα εδώ. Οποιαδήποτε αναφορά στο παιδί, το οποίο είναι ανήλικο και υπεύθυνη για την προστασία του είμαι εγώ, σαφώς και με ενοχλεί. Η εργαλειοποίηση του παιδιού και η εκμετάλλευση γύρω από το όνομά του, το οποίο γίνεται κατ’ επανάληψη από την άλλη πλευρά, πρέπει να σταματήσει. Δεν έχουμε συνεπιμέλεια, έχω αποκλειστική και οριστική επιμέλεια στο εφετείο. Δε ζητήθηκε συνεπιμέλεια».