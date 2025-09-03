Κουμπάρος του Στράτου Τζώρτζογλου ένας από τους εμπλεκόμενους με τη μαφία της Κρήτης

Ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις που αφορούν τα πρόσωπα και τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως έγινε γνωστό ένας από τους 48 συλληφθέντες από τα Χανιά που κατηγορείται για σωρεία παράνομων πράξεων είναι κουμπάρος του γνωστού ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου ο 57χρονος που κατηγορείται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, πάντρεψε τον Στράτο Τζώρτζογλου με τη Σοφία Μαριόλα στις 08 Ιουνίου 2019 στα Χανιά της Κρήτης και στον ιερό ναό του Τίμιου Σταυρού.

Ο 57χρονος ξενοδόχος είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους της εγκληματικής οργάνωσης των Χανίων και φέρεται να εκβίαζε κληρικούς για ζητήματα που αφορούν τη μοναστηριακή περιουσία της περιοχής, ενώ παράλληλα κατηγορείται ότι άσκησε πίεση σε επιχειρηματία και με αθέμιτα μέσα προσπάθησε να του αποσπάσει 200.000 ευρώ. Επίσης χρησιμοποίησε πολιτικά μέσα για να απονεμηθεί πτυχίο σε κάποιον ενδιαφερόμενο.

Ακόμα οι αρχές ερευνούν τον ρόλο του 57χρονου στην απόπειρα επηρεασμού της εκλογής νέου μητροπολίτη στην Ιερά Μονή Κυδωνίας και Αποκόρωνα έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Επίσης επισημάνθηκε ότι στα social media του άντρα υπάρχουν φωτογραφίες και με άλλα πρόσωπα της τηλεόρασης. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιώργος Μαυρίδης, ο οποίος δήλωσε στην εκπομπή ότι δεν τον γνώριζε προσωπικά.

Παράλληλα και ο Απόστολος Γκλέτσος γνώριζε τον 57χρονο και μιλώντας στην εκπομπή, τόνισε ότι έχει «πέσει από τα σύννεφα».