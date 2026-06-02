Κοζάνη: Αρκούδα εισέβαλε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Λιβαδερό και σκότωσε 15 πρόβατα

Μεγάλες ζημιές υπέστη και η κτηνοτροφική μονάδα, η οποία σχεδόν έχει διαλυθεί
Ο κατεστραμμένος στάβλος και ένα νεκρό πρόβατο από την επίθεση της αρκούδας / kozanimedia.gr
Το απόλυτο χάος άφησε πίσω της μία αρκούδα στην Κοζάνη, η οποία «μπούκαρε» σε κτηνοτροφική μονάδα, τα έκανα «γυαλιά καρφιά» και σκότωσε 15 πρόβατα.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, σήμερα το πρωί (2/6/2026) 2 κτηνοτρόφοι, ένας ηλικιωμένος πατέρας και ο γιος του, μόλις έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα, περίπου 8 χιλιόμετρα από το χωριό Λιβαδερό στην Κοζάνη, είδαν την ιδιοκτησία τους να έχει καταστραφεί και τα πρόβατα να είναι νεκρά ή χτυπημένα σοβαρά.

Ο θλιβερός απολογισμός της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες, είναι 15 αιγοπρόβατα νεκρά, αρκετά σοβαρά τραυματισμένα, αλλά και μεγάλες ζημιές στην κτηνοτροφική μονάδα, η οποία σχεδόν έχει διαλυθεί.

Άμεσα, οι κτηνοτρόφοι απευθύνθηκαν στον ΕΛΓΑ, κλιμάκιο του οποίου αναμένεται να φτάσει αύριο, Τετάρτη, στο Λιβαδερό, για να καταγράψει τις ζημιές στο ζωϊκό κεφάλαιο.

