Κοζάνη: Αρκούδα εισέβαλε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Λιβαδερό και σκότωσε 15 πρόβατα

Το απόλυτο χάος άφησε πίσω της μία αρκούδα στην Κοζάνη, η οποία «μπούκαρε» σε κτηνοτροφική μονάδα, τα έκανα «γυαλιά καρφιά» και σκότωσε 15 πρόβατα.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, σήμερα το πρωί (2/6/2026) 2 κτηνοτρόφοι, ένας ηλικιωμένος πατέρας και ο γιος του, μόλις έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα, περίπου 8 χιλιόμετρα από το χωριό Λιβαδερό στην Κοζάνη, είδαν την ιδιοκτησία τους να έχει καταστραφεί και τα πρόβατα να είναι νεκρά ή χτυπημένα σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θλιβερός απολογισμός της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες, είναι 15 αιγοπρόβατα νεκρά, αρκετά σοβαρά τραυματισμένα, αλλά και μεγάλες ζημιές στην κτηνοτροφική μονάδα, η οποία σχεδόν έχει διαλυθεί.

Άμεσα, οι κτηνοτρόφοι απευθύνθηκαν στον ΕΛΓΑ, κλιμάκιο του οποίου αναμένεται να φτάσει αύριο, Τετάρτη, στο Λιβαδερό, για να καταγράψει τις ζημιές στο ζωϊκό κεφάλαιο.