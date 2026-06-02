Δίκη για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Η υπεράσπιση της 27χρονης μητέρας ζητά να εξεταστεί η νοητική λειτουργία της

Με τη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου να συνεχίζεται στο Ηράκλειο, η συνήγορος της 27χρονης μητέρας, πιέζει να εξεταστεί η γυναίκα για την νοητική της ικανότητα, κάτι που όπως φαίνεται θα μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση της υπόθεσης, που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Με ένα αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 02.06.2026, η δίκη για την υπόθεση του μικρού Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου. Η 27χρονη μητέρα, που είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση, ζήτησε μέσω της δικηγόρου της να μπει στη δικογραφία μια πρόσφατη δικαστική απόφαση από την Αθήνα, κατά την οποία φαίνεται ότι έχει χαμηλό νοητικό επίπεδο και μειωμένη κριτική ικανότητα.

Η συνήγορός της, Μαρία Αβούρη, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη απόφαση περιλαμβάνει στοιχεία για τη νοητική κατάσταση της 27χρονης και γι’ αυτό θεωρεί πως είναι σημαντική για την εξέλιξη της δίκης. Όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, η απόφαση δείχνει ότι η κατηγορούμενη έχει χαμηλό νοητικό επίπεδο και δυσκολεύεται να διαχειριστεί σύνθετες καταστάσεις.

Παρότι η δίκη βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων και όχι στην ανάγνωση εγγράφων, η υπεράσπιση ζήτησε να γίνει εξαίρεση. Στόχος είναι, όπως ανέφερε, το δικαστήριο να λάβει από νωρίς υπόψη του στοιχεία που θεωρεί κρίσιμα για την υπόθεση.

Στο αίτημα που κατατέθηκε αναφέρεται ότι η 27χρονη, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, ζητά να διαβαστούν τόσο η απόφαση όσο και τα πρακτικά που τη συνοδεύουν. Παράλληλα, η υπεράσπιση επανέφερε αίτημα για προβολή βιντεοληπτικού υλικού μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της κατηγορούμενης, τα έγγραφα αυτά δείχνουν ότι η 27χρονη έχει μειωμένη κριτική ικανότητα, δυσκολεύεται να αξιολογήσει σωστά γεγονότα και μπορεί να επηρεαστεί εύκολα από άλλα πρόσωπα.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για να καταλάβει το δικαστήριο τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η κατηγορούμενη κατά τη διάρκεια της συμβίωσής της με τον 44χρονο σύντροφό της στην Κρήτη. Υποστηρίζει επίσης ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των πράξεων, των αντιδράσεων και των παραλείψεών της.

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις μαρτύρων, ενώ σήμερα στο βήμα βρίσκονται γείτονες του 44χρονου συντρόφου της μητέρας. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτά τα αιτήματα που υπέβαλε η υπεράσπιση.