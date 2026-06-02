Συναγερμός στην Ηγουμενίτσα για την συγκέντρωση 5.000 μελών των Hell Angels τον Ιούλιο

Να σημειωθεί πως το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη, εγκληματική οργάνωση
Μέλη των Hell Angels / EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές Αρχές ενόψει της παγκόσμιας συγκέντρωσης περίπου 5.000 μελών της οργάνωσης Hell Angels στην Ηγουμενίτσα.

Συγκεκριμένα τα τουλάχιστον 5.000 μέλη της οργάνωσης Hell Angels θα συγκεντρωθούν στην Ηγουμενίτσα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα φιλοξενηθούν στο Κάμπινγκ Δρέπανο κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον των διωκτικών αρχών, καθώς στο παρελθόν μέλη της οργάνωσης έχουν συνδεθεί διεθνώς με υποθέσεις εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεγονός ότι κατά την προηγούμενη μεγάλη συγκέντρωση της ομάδας στην περιοχή, περίπου πριν από δέκα χρόνια, σημειώθηκε περιστατικό βίας που οδήγησε στον θάνατο ενός 41χρονου Έλληνα.

Να σημειωθεί πως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη, εγκληματική οργάνωση.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ασφαλείας, η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας αναμένεται να ενισχυθεί με προσωπικό από γειτονικές υπηρεσίες, ενώ στην περιοχή θα μεταβεί και κλιμάκιο περίπου 30 στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με έμφαση στην παρακολούθηση πιθανών υποθέσεων διακίνησης ναρκωτικών.

Παράλληλα, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις μεταξύ ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., στελεχών του Λιμενικού και των τελωνειακών αρχών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσα, από όπου αναμένεται να εισέλθει στη χώρα σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων.

Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί μηχανισμοί συνεργασίας με διωκτικές αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα υψηλού επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται επίσης ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει συντάξει σχετική έκθεση για τη δραστηριότητα και τη δομή των λεσχών των Hells Angels που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

