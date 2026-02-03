Ελλάδα

Κοζάνη: Ηλικιωμένες «πλακώθηκαν στο ξύλο» στην πλατεία – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των δυο ηλικιωμένων και των οικογενειών τους υπάρχουν παλαιότερες «προσωπικές διαφορές»
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη. Δύο γυναίκες περίπου 76 – 80 ετών, ξαφνικά άρχισαν να λογομαχούν έντονα και στη συνέχεια να χτυπά η μία ηλικιωμένη την άλλη.

Το σπάνιο συμβάν έγινε χθες (03.02.2026) στην πλατεία Λασσάνη στην Κοζάνη, όταν οι δύο ηλικιωμένες γυναίκες κυριολεκτικά, «πλακώθηκαν στο ξύλο» μπροστά σε έκπληκτους περαστικούς και καταστηματάρχες, που έσπευσαν να τις χωρίσουν.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η ομάδα ΔΙΑΣ και ακολούθησε περιπολικό, ενώ κλήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς οι δύο ηλικιωμένες ανέφεραν πως ζαλίζονται από τα χτυπήματα και την ένταση που επικράτησε μεταξύ τους.

Τελικά και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ στη συνέχεια εξέφρασαν την πρόθεση να υποβάλουν μηνύσεις η μία στην άλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, μεταξύ των δύο ηλικιωμένων και των οικογενειών τους υπάρχουν παλαιότερες «προσωπικές διαφορές».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
160
154
122
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τουλάχιστον 4 νεκροί στη Χίο σε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ διακινητών μεταναστών και πληρώματος του λιμενικού σώματος
Σκάφη του λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου
Χίος
51
Newsit logo
Newsit logo