Κοζάνη: Στο νοσοκομείο 17χρονη που προσπάθησε να χωρίσει ζευγάρι από καυγά – Νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι

Ο σύντροφος της φίλης της φέρεται να έσπρωξε την κοπέλα με αποτέλεσμα να πέσει και να παρασύρει και την 17χρονη
Ασθενοφόρο (Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI)
Άγγελος Λαμπίδης

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 17χρονη στην Κοζάνη η οποία τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να σταματήσει τον καυγά της φίλης της με τον σύντροφό της.

Συγκεκριμένα η 17χρονη κοπέλα από την Κοζάνη, όταν επέστρεφε στο σπίτι της τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα (12/4/2026), αντιλήφθηκε ότι μια φίλη της μάλωνε με τον σύντροφό της και τότε προσπάθησε να παρέμβει.

Στην προσπάθεια της να τους χωρίσει, ο σύντροφος της φίλης της φέρεται να έσπρωξε την κοπέλα με αποτέλεσμα να πέσει και να παρασύρει και την 17χρονη.

Η 17χρονη επέστρεψε στο σπίτι της αλλά στη συνέχεια αισθάνθηκε πόνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κοζάνης όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και από εκεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τη γενική κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει βελτίωση.

Όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει, η 17χρονη αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές όσα συνέβησαν.

Ακόμα δεν έχει υποβληθεί μήνυση όμως σχηματίζεται αυτεπάγγελτη δικογραφία για την υπόθεση.

