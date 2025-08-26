Κοζάνη: Συναγερμός στις κτηνιατρικές υπηρεσίες για κρούσμα ευλογιάς

«Κόκκινος» συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας αφού εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα έξω από την Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν σταλεί δείγματα από τη μονάδα στο εργαστήριο αναφοράς της Αθήνας και τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ημέρας. Αν επιβεβαιωθεί η παρουσία του ιού, θα θανατωθούν άμεσα τα περίπου 200 ζώα της εκμετάλλευσης, ενώ σε ισχύ έχουν τεθεί ήδη προληπτικά μέτρα σε όλη την περιοχή.

Η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη, αφού η ευλογιά εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στη χώρα. Μάλιστα μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα, από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Ιουλίου, έχουν εντοπιστεί 240 εστίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κτηνοτρόφους και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη Δυτική Μακεδονία, το κρούσμα της Κοζάνης έρχεται να προστεθεί σε εκείνο της Φλώρινας που είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο.

Ο ιός της ευλογιάς

Ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας, Θεόφιλος Γκατζόγλου, τόνισε πως «θα αποτελέσει έκπληξη αν τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώσουν τη νόσο», καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως εξήγησε, ο ιός της ευλογιάς είναι πολύ μεταδοτικός και το κακό είναι ότι μπορεί να επιβιώσει για πολλούς μήνες στο περιβάλλον, είτε σε θερμό είτε σε ψυχρό κλίμα. «Ένα άρρωστο πρόβατο μπορεί να μολύνει το έδαφος ή τις ζωοτροφές, και στη συνέχεια η νόσος να μεταδοθεί ακόμη και μέσω οχημάτων που περνούν από μολυσμένες περιοχές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πιθανή πηγή μετάδοσης στην Κοζάνη είναι οι ζωοτροφές που μεταφέρθηκαν από περιοχές με αυξημένα κρούσματα, όπως η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία.

Οι τοπικές αρχές ζητούν από τους κτηνοτρόφους να αποφύγουν την προμήθεια ζωοτροφών από τέτοιου είδους περιοχές, για να περιοριστεί η διασπορά.

Η κατάσταση στην Κοζάνη

Η Κοζάνη, είναι μια κτηνοτροφική περιοχή με περίπου 250.000 – 300.000 αιγοπρόβατα και κινδυνεύει με τεράστια απώλεια ζωικού κεφαλαίου, γεγονός που θα έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή γαλακτοκομικών όσο και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.

Έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ ζώνες καραντίνας σε ακτίνα 5 και 20 χιλιομέτρων, ενώ περιορισμοί ισχύουν και σε επίπεδο νομού, με απαγόρευση μετακινήσεων ζώων.