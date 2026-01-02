Ελλάδα

Κραν Μοντανά: Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί εγκαυματίες από τη φωτιά

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά
Ασθενοφόρα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Σιόν για αεροδιακομιδή εγκαυματιών από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά / REUTERS/Lisa Leutner

Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από τη φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές, σήμερα Παρασκευή (2.1.25).

 Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά σε γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία.

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη Ελβετίδα ελληνικής καταγωγής βρισκόταν με φίλες της στο μπαρ στο χειμερινό τουριστικό θέρετρο και αγνοείται.

Ο 17χρονος Ιταλός αθλητής του γκολφ, Εμανουέλε Γκαλεπίνι, είναι μεταξύ θυμάτων ενώ τρεις εγκαυματίες έχουν μεταφερθεί σε ειδική μονάδα στο Μιλάνο.

Εννιά Γάλλοι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων ένας 19χρονος ποδοσφαιριστής της γαλλικής ομάδας Μετζ, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές της Πολωνίας ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και 14 Πολωνοί πολίτες.

