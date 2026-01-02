Αθλητικά

19χρονος ποδοσφαιριστής της Μετς τραυματίστηκε σοβαρά στη φονική πυρκαγιά στην Κραν Μοντάνα

Υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του στη Γερμανία, όπου παραμένει νοσηλευόμενος
Ο 19χρονος Ταχίρις Ντος Σάντος, o οποίος ανήκει στη Μετς, τραυματίστηκε σοβαρά στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντάνα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. 

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής της Μετς βρέθηκε στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντάνα για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και ήταν ανάμεσα στους τραυματίες στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ «Le Constellation»

Ο 19χρονος άσος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του στη Γερμανία, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

“Η Μετς ανακοινώνει με βαθιά οδύνη ότι ο Ταχίρις Ντος Σάντος, ποδοσφαιριστής–ασκούμενος του συλλόγου με καταγωγή από το Mont-Saint-Martin, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κράν-Μοντάνα (Ελβετία) τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Βαριά εγκαυματισμένος, ο 19χρονος νεαρός παίκτης των «Γκρενά» μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου νοσηλεύεται και λαμβάνει θεραπεία”, αναφέρει η ανακοίνωση της Μετς.

